En Córdoba Aprobaron congelar salarios de funcionarios municipales

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este viernes el congelamiento de los salarios por 180 días del intendente, viceintendente, funcionarios de la planta política, concejales y jueces municipales.

La medida, que fue impulsada a través de un proyecto firmado por Martín Llaryora, comenzará a regir desde el 1 de enero y alcanzará hasta el mes de junio, inclusive.

El intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, determinará el congelamiento de los salarios de funcionarios y empleados de la planta política de la Municipalidad por seis meses.

El presidente del Concejo Deliberante, Daniel Passerini, confirmó que hubo un acuerdo entre los diferentes bloques para votar a favor del congelamiento salarial.

"No son decisiones demagógicas porque la Municipalidad no tiene recursos. Estamos pidiendo un esfuerzo a la sociedad y esto lo hacemos con el compromiso de entender la situación de emergencia que vive Argentina y no esquiva a Córdoba", declaró

Si bien el congelamiento alcanzará a todos los funcionarios de planta política, concejales y tribunos de faltas, quedarán eximidos los empleados municipales.

La norma fue tratada este viernes en el marco de la emergencia económica y social, la cual fue criticada por la oposición. En el mismo se incluye un aumento de hasta el 51 por ciento en el Impuesto Inmobiliario.

