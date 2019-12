Castellano preocupado por los "palos en la rueda" del Concejo

“Esperamos contar con los recursos necesarios para poder cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado local. El Concejo, claramente, no discute, no dialoga, impone su mayoría y hace lo que quiere”, dijo Corach en la reunión

El intendente Luis Castellano convocó a su Gabinete a una nueva reunión para analizar cuáles serán los pasos a seguir a partir de la reciente aprobación del Presupuesto que fuera elevado por el Ejecutivo al Concejo el pasado 30 de septiembre.

Castellano explicó ante los representantes de cada área de Gobierno que se deberán buscar las soluciones para las complicaciones que se avecinan ya que los números presentados en septiembre ante el Concejo variaron notablemente mientras esperaron por la aprobación de los ediles.

Por ello, el titular del Ejecutivo resaltó que, para poder llevar adelante la planificación presentada por cada secretaría, se deberá realizar un estudio minucioso de los recursos para poder llevarlos a cabo sin generar un golpe a las arcas municipales al tiempo que, remarcó, que, hasta ahora, se pudo cumplir con el pago de haberes al personal gracias al manejo transparente y correcto de los recursos que provienen del aporte de todos los rafaelinos.

RECORTE

Luego de la reunión, el jefe de Gabinete y Modernización, Marcos Corach, manifestó que “el Concejo terminó aprobando el Presupuesto, ayer (por el jueves), con el rechazo a los vetos que subió el Ejecutivo para su tratamiento y esto nos significa, como un recorte de nuestras funciones como Estado Municipal”.

“Toda la gestión se torna compleja en obras, servicios, educación y la mayoría de nuestras áreas porque los recursos se acotan. Nosotros subimos el Presupuesto el 30 de septiembre, en tiempo y forma como lo hacemos todos los años, y el Concejo lo termina tratando en la última sesión. Debe quedar en claro que no significa que el Ejecutivo vaya a contar con todos los recursos que el Presupuesto define porque es un cálculo que se realiza de manera previa”, expresó.

Corach mencionó que se habló sobre la asignación que beneficiará a los Bomberos Voluntarios: “No es una discusión sobre si les corresponde o no. Lo que planteó el Intendente es que hay muchas instituciones que trabajan y necesitan recursos y no debió ceñirse en otorgar el beneficio sólo a Bomberos Voluntarios”. “Además, empezamos a trabajar y socializar los planes de gestión que tiene cada una de las áreas”, señaló. “Esperamos contar con los recursos necesarios para poder cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado local y concretar las obligaciones que nos impone la mayoría automática en el Concejo que, claramente, no discute, no dialoga, impone su mayoría y hace lo que quiere”, finalizó.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Verde del Edificio Municipal y participaron, junto al Intendente, el jefe de Gabinete, los 11 secretarios junto a los 3 subsecretarios, el Fiscal y el Secretario Privado, entre otros.