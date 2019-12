El Frente de Todos designó a tres legisladores kirchneristas en el Consejo de la Magistratura

Finalmente, sobre el filo del cierre del año, se definió quiénes serán los tres legisladores del Frente de Todos que cubrirán las vacantes que se produjeron con el recambio de los integrantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de un organismo clave porque es el que elige las ternas de jueces, le da curso a las denuncias contra los magistrados federales y nacionales, y los remueve por juicio político en caso de mal desempeño.

Los tres representantes parlamentarios del nuevo oficialismo quedaron en manos del kirchnerismo. La sorpresa la dio la dio el reemplazo del senador justicialista Mario País, alineado con los gobernadores peronistas y del sector que lideraba el cordobés Carlos Caserio, por la senadora chaqueña de Unidad Ciudadana María Inés Pilati Vergara, reelecta en octubre pasado por un nuevo mandato de seis años. Ex ministra de Educación de Jorge Capitanich durante su gobernación en Chaco, fue también diputada del Frente para la Victoria entre 2009 y 2013.

Pais presentó su renuncia su cargo de consejero en el día de hoy, en una nota dirigida al presidente del organismo, el juez Ricardo Recondo, -que en realidad cesó en su cargo la primera semana de diciembre-, en la que justifica su paso al costado por “las nuevas responsabilidades" que le “asignó” el bloque parlamentario al que pertenece.

En lugar de la ex senadora Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago - que finalizó su mandato el 10 de diciembre-, ingresará tal como se especulaba el senador Mariano Recalde. Ex presidente de Aerolíenas Argentinas, el dirigente de La Cámpora fue electo en octubre por la Ciudad de Buenos Aires en la boleta del Frente de Todos. Recalde ocupará así la banca que, en principio, estaba prevista para el suplente de Cappellini en el Consejo, el peronista Guillermo Snopek, senador por Jujuy.

El jefe político de Cappellini, el gobernador Gerardo Zamora - un aliado de Cristina Kirchner- , ya fue “recompensado” políticamente con la elección de su mujer, Claudia Ledesma Abdala, como presidenta provisional del Senado. A Zamora le responden los tres senadores por Santiago del Estero, provincia que no tiene ningún representante opositor en la Cámara alta.

En tanto, la banca de Eduardo “Wado” de Pedro, que renunció para asumir al frente del Ministerio del Interior, sí será ocupada por su suplente, la también diputada del FPV, Vanesa Siley, quien juró este viernes en el cuarto piso del Palacio de Tribunales ante el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y sus colegas Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Oriunda de la localidad bonaerense de Mercedes como De Pedro, de 35 años, Siley es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales.

“Los reemplazos fueron acordados en el bloque, en función de distintas posiciones y equilibrios, que incluyen también la cuestión de género”, señalaron fuentes del Frente de Todos al tanto de las negociaciones que se venían dilatando desde comienzos de diciembre. Estas designaciones implican que ingresarán al Consejo dos mujeres en lugar de una que terminó su mandato.

Sin embargo, "todos los nuevos responden al mismo espacio político, no a un equilibrio de fuerzas dentro de la alianza oficialista, como se había barajado en un primer momento”, analizó una fuente con varios años en el Consejo.

Jura de los nuevos en febrero

La notificación de Cristina Kirchner al Consejo de la Magistratura llegó esta tarde, aunque la jura de los nuevos consejeros representantes del oficialismo en el Senado se postergará hasta febrero. “El primer jueves de ese mes tendrán su primera reunión de acuerdos, tras la feria judicial, los integrantes de la Corte Suprema. Recién entonces firmarán la acordada y la jura se podrá concretar al otro día”, explicó una fuente del Consejo.

Por este motivo, la elección de las nuevas autoridades del organismo también pasará para febrero, luego de que asuman la totalidad de los integrantes.

Mientras tanto, continuará Recondo como “consejero a cargo” por ser el decano del cuerpo. Esta magistrado fue el presidente este año, por lo que no puede continuar otro períodos en el cargo.

El representante del Gobierno

A los nombramientos se suma la designación de Gerónimo “Zaza” Ustarroz como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, quien juró hoy ante los miembros de la Corte, junto a Siley.

Primo y hermano de crianza de De Pedro, Ustarroz era hasta el 10 de diciembre su asesor en el Consejo, donde ya lo conocen y es valorado por su posición acuerdista, en la misma línea que el actual ministro del Interior. De hecho, desde la llegada de Fernández a la Casa Rosada, vino actuando como una suerte de “interlocutor” del nuevo oficialismo en el organismo.

Ex concejal de la localidad de Mercedes y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ustarroz no ocupará en simultáneo un cargo en esa cartera como sucedió con sus antecesores en la gestión de Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Con la renovación de legisladores y el nuevo representante del Gobierno, Fernández contaría con un bloque de 6 integrantes sobre un total de 13 miembros. A Ustarroz y los tres legisladores del Frente de Todos, se suman el juez Alberto Lugones – de la lista Celeste, la más cercana al kirchnerismo- y el académico Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora.

En tanto, la oposición de Juntos por el Cambio tendría otros 6 votos. Al diputado del PRO, Pablo Tonelli, y la senadora radical Silvia Giacoppo - que reemplazó a su colega Inés Brizuela, elegida intendenta de la ciudad de La Rioja-, se suman los abogados Juan Pablo Más Vélez, vicerrector de la UBA de origen radical, y Marina Sánchez Herrero, del riñón de Ernesto Sanz, también de la UCR. A ellos suelen acompañarlos los jueces Recondo - de la lista Bordó de los magistrados y la más cercana a Cambiemos-, y Juan Manuel Culotta, de la agrupación Compromiso Judicial, con posiciones intermedias entre la lista Celeste y la Bordó.

La llave para romper el virtual “empate” de 6 votos en el oficialismo y la oposicion la tiene Graciela Camaño, a quien en el Frente de Todos aspiran a contar como “propia”. Elegida a fines del año pasado cuando integraba el Frente Renovador por un acuerdo de los distintos bloques de la oposición - en una maniobra que le birló el segundo diputado por la mayoría en el Consejo a Cambiemos, Mario Negri-, la diputada fue reelecta, pero por Consenso Federal.

Pero si bien Fernández en ese caso contaría con un Consejo de la Magistratura a favor, no tiene los 9 votos requeridos de los 13 miembros, para abrirle juicio político y destituir a un magistrado, o aprobar ternas de candidatos para cubrir vacantes, algo que será difícil sin la búsqueda de consensos.

En declaraciones periodísticas recientes, el jefe de Gabinete y mano de derecha de Fernández, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno o buscarán perseguir a los jueces y camaristas criticados por el Presidente durante la campaña. En la práctica, hoy no tendrían los números, aunque sí la posibilidad de mantener abiertas las investigaciones contra los magistrados más irritantes para el nuevo Gobierno, como Claudio Bonadio, quien procesó a Cristina Kirchner en una decena de causas y pidió su prisión preventiva. De hecho, Cambiemos no pudo cerrarle tres expedientes a mediados del mes pasado abiertos por denuncias del abogado de la actual vicepresidenta, Alberto Beraldi, y del actual senador oficialista Oscar Parrilli.

