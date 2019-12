Alberto Fernández prepara su agenda internacional para 2020: los planes para visitar Brasil, Estados Unidos y Europa

El presidente aún no salió del país desde su asunción. Para el año próximo, estudia tres destinos para activar su política internacional. La importancia de la visita del canciller Felipe Solá a Brasil y la trama burocrática para ser recibido por Trump

Alberto Fernández viajó a Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, España y Portugal en tiempos de campaña electoral. Visitó a José “Pepe” Mujica, con quien conserva un vínculo de amistad y sobre quien profesa admiración, en Montevideo, se abrazó con Lula Da Silva en la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba, cuando el ex mandatario se encontraba detenido, hizo un viaje relámpago para reunirse con el por entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, y con Martín Vizcarra, Jefe de Estado peruano. En su gira europea, mantuvo encuentros con los mandatarios Pedro Sánchez y António Costa, con quienes compartió su visión internacional y los desafíos de la integración latinoamericana.

Desde que asumió como presidente, Alberto Fernández no salió del país. Optó por establecerse en Buenos Aires en tenor a la profunda crisis económica y financiera: prefirió emprender un plan de políticas activas para afrontar el cuadro de situación. No voló hacia Brasil, principal socio geopolítico del país, en lo que estima ser el primer viaje para un presidente argentino en funciones.

Lo hará el canciller Felipe Solá: viajará a Brasilia para visitar a su par brasileño Ernesto Araújo. “La relación entre Argentina y Brasil es entre dos países hermanos que históricamente han sostenido relaciones comerciales, culturales y políticas fructíferas”, había dicho Solá luego de una teleconferencia donde ambos funcionarios propusieron idear una estrategia de políticas comunes en torno a las relaciones comerciales de Brasil y Argentina. En esa cónclave, pactaron encontrarse el 31 de enero.

Este encuentro de cancilleres serviría para pacificar las relaciones y desarticular las tensiones entre los dos líderes de Estado. En términos abstractos, lo que simula el encuentro es el acercamiento de dos gobiernos en conflicto. De lograr el cometido de la conciliación, Alberto Fernández podría viajar a Brasil en su primera gira internacional como presidente argentino en ejercicio: no descarta ofrendarle ese “privilegio” al principal socio regional.

De no limar asperezas, el Jefe de Estado estudia viajar a Europa, donde tiene invitaciones pendientes de Francia e Italia. En ese raid europeo, existe la posibilidad de ser recibido por Angela Merkel, la canciller alemana, a quien le agradeció las felicitaciones luego de su triunfo electoral con un mensaje que utilizó como plataforma para referirse al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. “Ansío que podamos potenciar la sociedad no solo entre nuestros países sino entre el Mercosur y la Unión Europea, siempre garantizando la protección de los sectores más vulnerables”, expresó el mandatario.

Estados Unidos también aparece en la agenda internacional de Alberto Fernández para 2020. Las relaciones diplomáticas con Donald Trump se resquebrajaron por el factor Evo Morales. La Casa Blanca había bendecido la intervención del presidente argentino en el exilio pacífico del mandatario boliviano a México: entendían que su gestión había ayudado a descomprimir la crisis constitucional del país cocacolero. Pero cuando decidió refugiarlo en Buenos Aires, desde Washington se encargaron de evidenciar su disgusto mediante maniobras sutiles y burocráticas.

Jorge Argüello, futuro embajador en Estados Unidos, debería presentar sus cartas credenciales en enero, pero para ello deben asignarle un espacio en la agenda de Donald Trump, un reunión que en el orden de prioridades -ahora, factor Evo Morales mediante- parece no estar. Hasta que esa disposición no ocurra, no se puede orquestar una visita oficial del presidente argentino.

La idea era volar hacia Washington para encontrarse con Trump en el Salón Oval, reunirse con Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional (FMI), explicar su plan de gobierno a los inversores americanos en Wall Street y moverse hasta Houston para predicar sobre Vaca Muerta. El viaje estaría preparado para marzo, en caso de que se resuelva la resistencia diplomática y se destrabe la inquietud burocrática.

Con información de www.infobae.com