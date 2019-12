Loly Antoniale habló sobre su supuesto noviazgo con Wanchope Ábila

Luego de terminar su relación con Jorge Rial, Loly Antoniale decidió alejarse de los medios y vivir una tranquila vida en su Córdoba natal. Pero ahora, su nombre volvió a resonar fuerte tras la circulación de un rumor que comenzó en las redes sociales.

De la mano de Ángel de Brito, se volvió viral un mensaje que él recibió: “Llegaron la niña Loly y Wancope, estuvieron toda la noche juntos con un grupo de amigos que se encargaron de taparlos”, contó el informante sobre una situación que habría visto en un boliche de Córdoba”, y el periodista escribió: “Para los que me preguntaban por Loly”.

El jugador de Boca, se encuentra en Córdoba vacacionando y visitando a su familia, ya que es oriundo de dicha provincia. Luego, volverá a Buenos Aires para comenzar con la pretemporada de Boca, club del que forma parte hace 2 años aproximadamente.

Ante este fuerte rumor, Loly Antoniale decidió romper el silencio y se mostró enojada ante la situación, que la tiene nuevamente como protagonista: “Información FALSA de una usuaria de Twitter”, comenzó diciendo para el portal Ciudad.com.

Y finalizó: “Realmente no puedo creer que hoy cualquiera puede inventar algo y ya realizan una nota. Es vergonzoso. Es una absoluta MENTIRA”. Lo cierto es que luego de terminar su relación con Rial en 2015, no se le conoció una relación a la ex vedette.

Lo cierto es que Loly Antoniale decidió guardar silencio acerca de la ruptura con el conductor, pero no duda en demostrar que la relación con Morena Rial sigue intacta, y en los últimos meses han compartido momentos juntos.