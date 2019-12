Crimen del ginecólogo: indagarán al único imputado e investigan si actuaron más personas

Este lunes será indagado Gerardo Luis Gette, el único detenido por el crimen de Daniel Casermeiro, el ginecólogo cordobés que tras estar una semana desaparecido, su cuerpo fue encontrado en un campo, parcialmente quemado y con una bala en la nuca. El fiscal Bernardo Alberione sostuvo que “puede haber más involucrados” en el homicidio.

El jueves por la noche, la Policía de Córdoba detuvo en su casa de la calle Fleming, en San Francisco, a Gette, un hombre de 57 años, productor agropecuario de la zona, a quien varios testigos lo identificaron como el último hombre que discutió con Casermeiro. Tras ser puesto a disposición de la justicia, fuentes cercanas al expediente informaron la hipótesis más firme -hasta el momento- que gira en torno a esclarecer el caso. Se cree que el productor agropecuario le debía dinero al ginecólogo, y que un reclamo de este último habrá desencadenado el brutal crimen.

Esta hipótesis refuerza un rumor, que la familia desmintió en reiteradas ocasiones, pero que identifica a Casermeiro como prestamista. El vehículo BMW del médico fue encontrado con al menos 8 millones de pesos, además de dólares y joyas. “Fue un hecho a traición”, declaró el fiscal Alberione en conferencia de prensa, y agregó que quizás Gette actuó en complicidad de terceros: “Puede haber más involucrados”.



Según los forenses, debido al estado de descomposición del cadáver, el médico fue asesinado el mismo día de su desaparición: el 19 de diciembre. A los tres días, Gette publicó un insólito posteo en su muro de Facebook en el que califica al periodismo de “miserias humanas” e “informantes de cuarta” y se refiere al ginecólogo como “mi amigo el Doc Casermeiro”. Para ese entonces, el cuerpo de la víctima no había sido encontrado. Sin embargo, el productor agropecuario cuestionó el rumbo de la investigación: “Se realizan allanamientos, testimoniales, etc, lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la justicia que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos, la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias”.

Tras siete días de búsqueda, con más de 70 efectivos que intervinieron registrando 195 kilómetros cuadrados de la zona, Casermeiro fue hallado el pasado jueves en una zona rural del departamento cordobés de San Justo, en medio de pastizales, parcialmente calcinado y con un disparo en la nuca.



De acuerdo a su perfil comercial, Gette regenteó una SRL que llevaba su apellido junto a un socio local. En teoría dedicada al negocio de la soja, aunque en 13 años no registró empleados en blanco y no tuvo movimientos bancarios significativos. Cuatro años atrás el productor enfrentó un juicio por cobro en la localidad bonaerense de Junín.

Hasta ayer el productor agropecuario no tenía definido a su abogado. Mientras espera en su celda, sus socios comerciales y familiares no atienden el teléfono. Hoy Alberione lo indagará y le informará la imputación en su contra: homicidio calificado. “Primero debo tomar indagatoria, darle el principio de inocencia y que tenga su defensa, hasta que lo escuchemos no voy a dar detalles”, había manifestado el fiscal. Barajando la posibilidad de que Gette se niegue a declarar, la investigación continúa buscando dilucidar si actuaron más personas en el terrible crimen.

Fuente: Infobae