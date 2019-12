En el Gobierno ven cómo Axel Kicillof busca despegarse de la gestión de Alberto Fernández

El gobernador bonaerense no consulta al Presidente en decisiones clave y de impacto negativo en la sociedad como una reforma impositiva. Responde a Cristina Kirchner.

“La lógica indica que si gobernás la provincia de Buenos Aires y tu presidente es del mismo partido, vas a gestionar en espejo con la Nación, no te vas a cortar solo”. La frase, dirigida al gobernador Axel Kicillof, pertenece a uno de los 71 intendentes peronistas del territorio bonaerense pero podría ser de cualquiera de ellos, porque salvo 4 o 5 jefes comunales de perfil “cristinista”, el resto de los que están enrolados en el PJ opina igual.

En la Casa Rosada están molestos con Kicillof. “Se corta solo”, repiten cuando la consulta es si el gobernador mantiene línea directa con el Presidente o alguien del gabinete, sobre todo antes de avanzar en medidas de impacto social negativo como la reforma impositiva.

Salvo Eduardo Duhalde, que en 1991 dejó la vicepresidencia para ir a la gobernación bonaerense, pero antes se aseguró el equivalente a dos millones de dólares diarios para la provincia -en medio del 1 a 1 de la Convertibilidad-, el resto de los mandatarios con sillón en La Plata siempre se alinearon al gobierno nacional de manera incondicional.

Un reflejo fiel de esa autonomía política pero no económica que profesa Kicillof, fue cuando quiso incluir el artículo 34 en la Ley de Emergencia económica que establecía la centralización y registro diario de envío de fondos de la Nación a los municipios. “Quiso incluir un artículo donde todos los recursos del gobierno nacional debían pasar por las manos de las provincia. Si un tornado hacía estragos en Luján y el Presidente decidía ayudar económicamente al municipio, lo tenía que aprobar antes Axel. Duró tres segundos”, apuntó otro intendente peronista, quien dijo enterarse, al igual que sus pares, cuando el texto fue presentado por Carlos “Cuto” Moreno. Luego la ley saldría, pero sin ese artículo.

Los alcaldes del PJ aguardaban este final. Que Kicillof pagara un alto precio por su falta de política. Encima, el intento frustrado del gobernador de que el proyecto de reforma impositiva ingresara por Diputados y fuera aprobado solo con la presencia de los legisladores del Frente de Todos, con los dos tercios de los presentes, terminó fracasando por la ausencia de dos diputados propios. Como anticipó Nicolás Wiñazki en Clarín, uno de ellos José Pérez, que responde al intendente de José C.Paz, Mario Ishii, que le ordenó pegar el faltazo. ¿Por qué? Porque el histórico jefe comunal le había pedido a Axel nombrar a uno de sus hombres en el CEAMSE, el ente estatal encargado de controlar los residuos. Y se lo negó.

Los intendentes el PJ destilan bronca hacia el mandatario. Que “es el representante más puro y duro del cristinismo”, que “está claro que el proyecto es Axel presidente, Máximo Kirchner gobernador”, que “no nos vamos a dejar llevar a patadas en el culo por Kicillof”.

No hay duda que la referencia de esos jefes comunales -que no van a romper con Kicillof ni con Cristina y seguirán apoyando, nada más- es Alberto Fernández. No es casual que en el gabinete nacional y en las segundas líneas nacionales se hayan sumado a intendentes como Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Leonardo Nardini.

La antítesis es la oposición de Cambiemos. Luego de una durísima derrota y sin el liderazgo ya de Mauricio Macri, y solo el de María Eugenia Vidal, terminó uniéndose gracias a Kicillof.

Coinciden todos en que el gobernador cristinista no tiene ninguna posibilidad de sacar la ley si no negocia. Y ese es uno de los problemas.

“El problema es que no negocia, se encierra en su propia ley y cada cosa que le pedís te responde ‘esta es mi ley, no es la ley de ustedes”, relata un dirigente radical. Una fuente de la Nación diferencia que Alberto Fernández, cuando envío el paquete legislativo, no sólo instruyó a los ministros a negociar, sino que finalmente modificó y en algunos casos borró algunos artículos, luego de dialogar con la oposición. En el caso de Kicillof, quiso aprobar todo sin tocar una coma.

Un legislador macrista también detalló que otro de los inconvenientes con el gobernador es que despliega una infinidad de interlocutores, lo que provoca confusión. Puede ser el jefe de gabinete Carlos Bianco, la vice Verónica Magario, el “Cuto” Moreno, alguien del equipo económico o el propio Kicillof que llama a María Eugenia Vidal.

Y además, siempre con la misma muletilla. “Estos defienden el interés de los ricos”. Sin embargo, el aumento del 75% en el impuesto inmobiliario afectaba, del sector urbano, a 2.600.000 clientes.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Walter Schmidt