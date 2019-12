El macrista Varisco pasará 6 años en "canada"

Con la cabeza gacha y las manos sobre sus rodillas, el ex intendente de Paraná Sergio Varisco (radical en Cambiemos) se acomodó en su asiento para escuchar la sentencia, que ya sabía que era condenatoria porque al principio se leyeron las seis absoluciones. Se apretó la boca y luego se ajustó la corbata en un gesto nervioso cuando escuchó que lo consideraban “partícipe necesario de comercialización” de estupefacientes. Recién cuando supo que la condena era a seis años y medio de prisión, más una multa de 200 mil pesos, levantó un segundo la cabeza para mirar la cámara que lo estaba filmando.

Cerca suyo, el ex concejal de Cambiemos Pablo Hernández –moviendo la cabeza en señal negativa— y la ex funcionaria de Seguridad Griselda Bordeira –con resignación—, recibieron la misma pena: cinco años y multas de 37.500 pesos cada uno. Los condenados en las dos causas que se analizaron en forma conjunta, fueron 26 en total, incluyendo a los funcionarios.





La condena más alta fue para Daniel “Tavi” Celis, considerado el jefe de la organización delictiva, quien recibió 13 años y una multa de 300 mil pesos. Celis llegó preso al juicio, mientras que Varisco, que terminó su mandato como intendente y siguió en libertad, ahora tendrá que cumplir prisión domiciliaria, con la tobillera puesta, hasta que la condena quede firme . Hernández y Bordeira, seguirán presos como hasta ahora.

El Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó, además que se investigue a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue denunciada por Varisco durante el debate. El ex intendente habló de una reunión que mantuvo con la ex funconaria, en la que ella le sugirió que descargara toda la responsabilidad en Hernández y Bordeira, quienes eran los interlocutores directos con “Tavi” Celis.

"Voy a apelar", fue lo primero que dijo el ex intendente cuando fue consultado por los periodistas, que estaban en el mismo lugar donde se encontraban los imputados. "Se me acusa de narcotráfico, y en la causa quedó establecido que es así, es un fallo que será apelado por mis abogados", agregó Varisco.

"No tengo nada que ver con el narcotráfico", fue la queja del ex concejal Hernández, quien como quedó demostrado en el juicio, tenía un contacto permanente con “Tavi” Celis, quien se comunicaba con él desde la cárcel. “Es un fallo arbitrario. Sé que soy inocente y lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias", recalcó. Dijo luego que “un 30 de diciembre pasó esto, un fallo que no es justo, que me priva de recuperar la libertad. No tengo nada que ver con el narcotráfico, lo mismo que Varisco y Bordeira”, recalcó finalmente el ex concejal.

También habló “Tavi” Celis, quien en el juicio reconoció que había acompañado a Varisco durante la campaña que lo llevó a la intendencia de Paraná, en 2015. Insistió, de todos modos, en que sigue afirmando que “Varisco, Bordeira y Hernández son inocentes. Yo me hice cargo de lo que tenía que hacerme cargo, de lo otro era inocente".

Los fiscales Carlos García Escalada y Leandro Ardoy se declararon satisfechos con el fallo, aunque habían pedido penas más altas, 15 años para Celis y 10 para Varisco . "El Tribunal acreditó nuestra postura partiendo de la base de las pruebas que se consolidaron en el mismo debate", señaló Ardoy. Para señalar la complejidad del proceso, recordó que “esta es la causa con más procesados en la historia del Tribunal Federal, y también la condena a Celis es la más alta que se dictó” en un juicio por narcotráfico.

En el fallo, los jueces unificaron dos grandes causas: una que investigó el secuestro de una avioneta con más de 300 kilos de marihuana, en mayo de 2017 en una zona rural al norte de Paraná; y otra por el financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico a través del municipio.

En total, de los 26 condenados, 13 fueron considerados “coautores”, 11 “partícipes” y 2 culpables de “confabulación”. Para el fiscal Candioti, en septiembre de 2017, Varisco realizó “un acuerdo” con “Tavi” Celis en el que "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar" la venta de drogas.

A pesar de las pruebas reunidas , tanto el ex intendente como el sindicado narco sostuvieron ser inocentes en lo que se refiere a su relación política y proselitista, aunque Celis está preso desde hace años por diferentes hechos delictivos. Varisco sostuvo que todo es una campaña política sucia en su contra, en la que involucró a funcionarios nacionales, aunque sólo mencionó con nombre y apellido a Patricia Bullrich.

En los próximos meses, Varisco también deberá afrontar otro juicio oral, en este caso porque se había “colgado” ilegalmente de la red eléctrica , en la casa en la que vive con su pareja, la concejal de Cambiemos Claudia Acevedo, quien por el momento sigue integrando el Concejo Deliberante de Paraná. El ex intendente Varisco quería ser su secretario, para seguir vinculado a la política, pero ahora, con la condena, no podrá salir de su casa.

Fuente: Pagina 12, sobre una nota del periodista Carlos Rodríguez