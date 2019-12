Las noticias del mundo del fútbol más bizarras del 2019

El alcanzapelotas que le robó a un DT

En el partido entre Sport Recife y Flamengo de Arcoverde, por el arranque del torneo Pernambucano en Brasil, el técnico del equipo local sufrió un hecho delictivo en plena cancha. ¿Qué fue lo que le pasó a Milton Cruz? El técnico no sólo perdió el partido (terminó 3-2 para los visitantes) sino que al llegar al vestuario se dio cuenta que no tenía su celular. Resulta que se lo había olvidado en el banco de suplentes y cuando lo fue a buscar, ya no estaba. ¡Un alcanzapelotas se lo había llevado! Por suerte para el DT, el pibe, muerto de vergüenza, se lo devolvió y por suerte para el juvenil, Cruz no llevó el tema a la Justicia

¡Dibujaron los cambios en la Libertadores!

Por la fase 3 de la Copa Libertadores que Flamengo le terminó ganando a River, se enfrentaron Atlético Mineiro de Brasil y Defensor Sporting de Uruguay. Y aunque el partido se desarrolló con normalidad (terminó 0-0), hubo un pequeño inconveniente: ¡se olvidaron el tablero electrónico! John Ospina, el cuarto árbitro, tuvo que usar el ingenio para arreglárselas a la hora de indicar los cambios y el tiempo adicionado... ¡Mandó a imprimir los números en unas hojas! Sí, las sustituciones se terminaron señalando con papeles.

Un cambiazo para que la serie no le gane al clásico mexicano!

Uno de los grandes eventos que tuvo el 2019 fue la última temporada de Game of Thrones, una de las series más populares de los últimos años. Y aunque el cierre de la historia no dejó contento a casi nadie, en México tomaron una medida increíble: reprogramaron el clásico ente América y Cruz Azul (uno de lo más importantes del fútbol azteca), para que no coincidiera con el horario del estreno del primer capítulo de la producción de HBO. El match se adelantó media hora por pedido de la televisación y así terminaba justo antes del arranque del episodio en el que se empezaba a definir quién se iba a quedar con el trono.

Si salís campeón te llevás ¡un ataúd!

En Perú hubo uno de los premios más insólitos por ganar un torneito de fútbol: el equipo campeón ligó un ataúd de lujo, valuado en 1.300 dólares. La bizarrísima "Copa Ataúdes 2019" se disputó en la región de Puno, en el límite entre Perú y Bolivia. El campeonato, organizado por las empresas funerarias de la zona, tuvo equipos tan insólitos como el premio para los campeones: "Sueño Eterno", "Último adiós", "Descanso y Paz", "Camino al Paraíso", "Los Ángeles" y "Diosito Espérame", fueron algunos de los más destacados.

El cambio más insólito del año

La Copa Africa tuvo un partido que fue tendencia en las redes. Y no por sus golazos, algún atajadón o una patada criminal. ¡Fue por un cambio! Resulta que en el 4-1 de Mali a Mauritania, el entrenador de los ganadores decidió sacar a ¡Adama Traoré para meter a Adama Traore! Los dos futbolistas, que se llevan apenas un año de diferencia, no tienen nada que ver entre sí (de hecho uno lleva tilde en su apellido y no) y en la goleada ambos hicieron dos tantos casi calcados: ¡dos potentes zurdazos desde media distancia! Y sí, llovieron los memes...

Lo compraron y a las 24 horas ¡lo rajaron!

Algunos pases sos fugaces, pero en Turquía se les fue la mano... Contrataron a un jugador y sólo un día después lo echaron del club porque se confundieron: ¡no era el jugador que querían comprar! El jugador en cuestión fue Alpha Jallow, futbolista nacido en Gambia, que a mitad de año firmó con Menemenspor de la segunda división turca. El problemita fue que el equipo no tenía intención de comprar a Alpha sino que su deseo era adquirir a Lamin Jallow, también nacido en Gambia, que jugaba en Italia. Desde el Menemenspor trataron de disfrazar el macanón que se mandaron con un problemita en la revisión médica...

Encontró a su "gemelo" en la cancha

Criciúma y Ponte Preta se enfrentaron por la Serie B de Brasil pero los que se llevaron todos los flashes fueron Leo Gamalho y Renan Fonseca. ¿Por qué? Resulta que los dos futbolistas son tan parecidos físicamente que generaron una alta repercusión en los medios. Tras el partido, que terminó 0 a 0, la transmisión del encuentro decidió entrevistarlos juntos. "Ya jugamos en Santa Cruz en el 2014, pero él usaba el cabello diferente y yo siempre lo usé así. Entonces me hizo un homenaje, me tiene afecto y terminó imitándome", tiró Gamalho. "El usa el pelo así desde antes, pero yo me afeité la barba de esta forma primero. Así que Leo me está imitando la barba y yo estoy imitándole el pelo. Entonces, está empatado", devolvió Renan

Desconectaron el VAR para cargar el celu

El VAR fue uno de los grandes protagonistas del 2019 y no sólo por las polémicas que generó su utilización. En un partido del Real Madrid fueron a chequear algo y las cámaras mostraron que en la cabina ¡no había nadie! Y en Israel quisieron consultar algo y en las imágenes apareció un estacionamiento. Pero esas dos curiosidades no le ganan a lo que ocurrió en Arabia Saudita... En el partido entre Al-Nassr y Al-Fateh quisieron utilizar el videoarbitraje pero no pudieron porque un empleado del estadio lo desconectó ¡para cargar su celular! Sí, VAR para creer..

Fuente: Ole

