Dueño de Maxiconsumo: “Quien aumente los precios por el dólar blue, está especulando”

El dueño de la compañía Maxiconsumo, Víctor Fera, resaltó que “con la Ley de Góndolas, vuelve la competencia y eso ayuda a que el consumidor pague un precio más bajo y más justo”. Además, señaló que “el único dólar que se toma para producir en Argentina es el oficial” y afirmó: “Quien aumente los precios por el blue, está especulando. No tengan ninguna duda”.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández, tiene uno de principales objetivos en la última parte de su nombre y ya comenzó a regir. “Para mover la rueda, tenés que llenarle el bolsillo a los que más lo necesitan. Ahora, hay que mirar para adelante e inyectar dinero abajo para mover la economía”, aseguró el empresario bonaerense.

En este sentido, respaldó el programa de la administración del Frente de Todos y recalcó que “si inyectás dinero arriba, la gente va a comprar dólares y no sirve para nada”. “Estuvo a la vista de todos que el modelo económico de Mauricio Macri no funcionó: aumentó la pobreza, aumentó la desocupación. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, sostuvo.

Además, en diálogo con el programa “Novaresio 910”, que se emite por Radio La Red, el dueño de marcas Marolio, Escencial y Molto enfatizó que “lo único que puede bajar los precios es la Ley de Góndolas”, la cual ya fue sancionada. “Con esta, vuelve la competencia y eso ayuda a que el consumidor pague un precio más bajo y más justo. Es el único camino”, manifestó.

Para concluir la entrevista que brindó, Fera advirtió que “el único dólar que se toma para producir en Argentina es el oficial”. “Es con el cual se importa y se exporta. Si te dicen que el dólar blue va a precios, es mentira. Quien aumente los precios hoy por el precio del dólar blue, está especulando. No tengan ninguna duda”, subrayó el empresario.

Con información de www.elintransigente.com