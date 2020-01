Alberto Fernández: “Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato” el de Nisman

El presidente Alberto Fernández aseguró que "hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato" del fiscal Alberto Nisman​. Considera que "lo único que contradice" esas pruebas que dan a entender que se trató de un asesinato, "fue una pericia de Gendarmería que parece carecer de todo rigor científico".

De esa manera, en diálogo con Clarín, el mandatario validó los cuestionamientos que viene haciendo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien llegó a manifestar la necesidad de revisar la pericia de la Gendarmería. Sin embargo, Alberto Fernández no habló de revisión alguna.

El Jefe de Estado dejó atrás sus dichos que aparecen en la promoción de la serie que estrenó Netflix sobre la muerte del fiscal, durante una entrevista realizada en el 2017 en la que Alberto Fernández había manifestado: “Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”.

"Yo soy un abogado y ante una muerte como esa siempre me permito dudar. Sin embargo siempre dije que esa duda me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial. 'Dime quien se beneficia con el crimen y te diré quien es el asesino", explicó el Presidente este miércoles, ante la consulta periodística.

"Siendo así -continúa-, era obvio que si se trataba de un crimen Cristina (Kirchner) era la única perjudicada. Por lo tanto ella debía ser ajena al hecho", consideró, acerca de alguna responsabilidad de la ex mandataria.

Alberto Fernández confirmó que la nota fue hecha en 2017 y relató que "me preguntaron sobre (Jaime) Stiuso, la idea de que Irán estaba detrás del tema y el memorándum con Irán", sobre el cual ratificó que "fui y soy crítico".

Alberto Fernández es uno de los protagonistas de "El fiscal, la presidenta y el espía", el documental de Netflix que se estrenó este miércoles e indaga sobre la muerte de Alberto Nisman. A lo largo de los 6 episodios, que fueron dirigidos por el periodista inglés Justin Webster, aparece hablando sobre su vínculo con Nisman y sobre la charla que tuvo luego de que el fiscal presentara la denuncia contra Cristina Kirchner por el Pacto con Irán. Pero en 2017, cuando fue la entrevista, no era Presidente.

El fragmento más fuerte se produce en el episodio 4, cuando Fernández habla sobre qué le podría haber pasado a Nisman. "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado", asegura. Pero este miércoles, el propio Fernández afirmó que se grabó en 2017.

Fernández también da detalles de la charla que tuvo con el fiscal unos días después de que presentara la denuncia contra la entonces presidenta. "Primero, (Nisman) me pregunta: '¿me viste anoche en A Dos Voces?'", recuerda el Presidente. "Le digo: 'Mirá, si es así, la verdad es una bomba'". Según Fernández, Nisman le respondió: "No, no, no, yo estoy muy seguro".

El diálogo sigue, según reconstruye el Presidente: "(Nisman) Me habló de que había hablado con mucha gente por el programa del día anterior (en el canal TN), que todo el mundo le había dicho que estuvo muy bien. Y entonces en un momento yo le digo: 'Mirá, el problema con tu denuncia es que no conozco en qué se funda'. (Nisman) Hizo una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen".

En el documental también aparecen hablando el ex espía Jaime Stiuso, la fiscal Viviana Fein y el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, que fue uno de los primeros en entrar al departamento de Puerto Madero.

