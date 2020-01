Carlos Acuña: “Alberto Fernández está demostrando que va en el rumbo que se comprometió”

Carlos Acuña, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), analizó el panorama político de la Argentina y elogió la tarea que viene realizando el presidente Alberto Fernández. El referente gremial aseguró que el objetivo del Gobierno es “reactivar la economía del país” y pidió que las negociaciones paritarias de los próximos meses estén “por encima de la inflación”.

En la previa al proceso electoral de 2019, los principales sectores del sindicalismo manifestaron su apoyo público al entonces candidato, Alberto Fernández. A pocos días de haber asumido, y con los principales lineamientos económicos expuestos, Acuña ratificó el apoyo brindado: “Está demostrando que va en el rumbo que se comprometió, que es reactivar la economía del país”.

No obstante, el sindicalista señaló que no se puede dar una reactivación de la economía argentina si no se pone dinero en el bolsillo de la gente. En ese marco, Acuña pidió que las negociaciones paritarias de los gremios, que comenzarán en marzo, deben darse por encima del nivel de inflación. “Los que tienen que hacer el esfuerzo son los que más tienen”, expresó en referencia al sector empresarial.

“Si no reactivamos el poder adquisitivo del pueblo, no hay posibilidades. Eso pone en marcha todo el andamiaje que significa el consumo”, manifestó el referente de la central obrera en declaraciones radiales. Además, si bien reconocióp que se trata de un “contexto difícil” para la Argentina, destacó que la gente eligió un cambio de Gobierno “y todos tenemos una esperanza”.

Por último se refirió a los aumentos salariales mínimos que prepara el Gobierno por decreto, a cuenta de las paritarias de cada sector. “El aumento aún no tiene una cifra. Todavía no se sabe la fecha pero nos dijeron que están haciendo el estudio de todos los sectores para dar algo en concreto”, expresó y adelantó que el anticipo “va a ser para todos”.

Con información de www.elintransigente.com