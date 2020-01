Filtraron un mensaje de Antonela Roccuzzo furiosa: “Siento que te fuiste al carajo”

La familia Messi a lo largo de los años, y con la gran fama que tienen en todo el mundo, decidieron tener un perfil bajo, y estar lejos de los escándalos. Pero lo cierto es que Anto Roccuzzo decidió dejar de lado ello, para enviar un fuerte mensaje a un usuarios de las redes sociales.

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás crees que sos gracioso o pensas que esta bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada. Ahora por tu pelotudes yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, dice el mensaje que recibió el usuario de Twitter @ramasalas_ por parte de Anto Roccuzzo, el pasado 2 de julio.

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan idiota como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estupida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablas de niños tendrías que ir con más cuidado”.

La furia de Anto Ruccuzzo se debe a que durante el 2019 en las redes sociales se generó una gran cadena de mensajes con respecto a Ciro, el hijo menor de Lionel Messi. El pequeño tiene un año, y en diversas ocasiones no acompañó a sus padres a eventos donde si iban sus otros hijos Thiago y Mateo, por lo que los usuarios crearon una “teoría” que indica que el pequeño no existe, lo que causó la furia de la madre del niño

El 31 de diciembre, y a punto de comenzar el nuevo año, el usuario de Twitter que recibió este mensaje por parte de Anto Roccuzzo, decidió compartirlo con sus seguidores y con la publicación de la imagen del chat, el joven escribió: “El mejor momento de la década”.