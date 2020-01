¿Ganan $300.000 por mes?

Pese a nuestra publicación y a pedidos que se le hizo al respecto, Germán Bottero como Presidente del Concejo Municipal no actualiza la página en donde cualquier persona puede entrar y ver cuanto gana cada concejal. ¿Que esconde Bottero?

Lalo Bonino cuando fue Presidente del Concejo Municipal tuvo la iniciativa de modernizar la página del Concejo Municipal y que cualquier persona pueda entrar a la misma y ver entre otras cosas cuanto gana un concejal.

La página no se actualiza desde el mes de Octubre, por ello nada dice cuanto ganan actualmente los concejales y demás empleados del Concejo Municipal.

Es por ello que nos preguntamos que lleva a que Germán Bottero, como máximo responsable, no ordene la actualización de la misma y que la transparencia sea realmente transparente y no una nebulosa en donde los ciudadanos no podemos saber cuanto le pagamos a los concejales.

CUALQUIER PERSONA PUEDE DESDE AQUÍ ENTRAR A LA PAGINA DEL CONCEJO Y ADVERTIR QUE LA MISMA NO SE ACTUALIZA DESDE OCTUBRE DE 2019