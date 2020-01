María Elena Infeld, una Directora enchufada 220v

La flamante nueva directora del Hospital de Rafaela, la doctora María Elena Infeld, habló en LT28 sobre los pacientes que recibieron en la guardia durante el primer día del año, el trato con el ministro Carlos Parola, el reformulamiento del 107 y el replanteamiento de la forma de trabajar en el nosocomio local.



Comenzó diciendo: “Hace más de 20 años que trabajo en el hospital ósea que vengo viendo la evolución del hospital. La salud pública siempre es difícil económicamente, los recursos escasean y tenemos que seguir trabajando para ir mejorándola”.

“Venimos de unas noches muy difíciles con respecto a lo económico, con las partidas presupuestarias. Pero con la asunción del nuevo ministro, se puso a trabajar y nos han mandado algo de dinero por lo menos para las cosas más existenciales, proveedores, medicamentos, partidas presupuestaria”, sostuvo la doctora

Vamos regularizando como podemos pero primero son las urgencias en la redistribución de fondos.

Además, afirmó que “durante 17 años fui médica de guardia, lo cual reivindicó mucho porque fue mi primer ingreso al hospital. Por lo cual estoy muy preocupada y es mi prioridad es empezar a trabajar en eso”.

El trabajo de la guardia en año nuevo

“Gracias a dios no hubo gran número de consultas a las que estamos acostumbrado, uno total de 150 de consultas entre adultos y pediátricos que no es un gran número para lo que estamos acostumbrados” y resaltó que “no hubo heridos de pirotecnia”, expresó Imfeld.



También, “hubo accidentes como todos los días y son la gran parte de la consulta de la guardia. Algunas riñas y un herido de arma de fuego que está en buena evolucionando, con una traumatismo de bala que entró por la axila y se alojó en el pulmón”.

Relación con el ministro de Salud

El ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola estuvo el día lunes en Rafaela y dialogó en privado con la nueva directora del hospital. “Al ministro lo vi como persona segura, muy concreta y realmente con mucho conocimiento de gestión”, afirmó.

Me impresionó muy gratamente, no lo conocía personalmente y en el poco tiempo que tuve privado nos entendimos perfectamente y coincidimos en cuáles son las prioridades del hospital

Giro en el 107

«El 107 es paralelo al hospital, no depende de mí específicamente por ahora, pero ahí si va haber un giro importante. Todavía no estoy autorizada para los anuncios pero es una área que se va intervenir y a cambiar en algunas modalidades», indicó la doctora.

Tal vez la modificación pase por el espacio, la utilización de los recursos humanos y las ambulancias.

Horarios del personal

«El personal es un tema, el médico de guardia siempre lo voy a defender porque cumple con su horario a rajatabla y los demás vamos a tener que empezar con la plantilla y comenzar a ordenarse, no solo en el cumplimiento sino en la flexibilidad«.

«Todos somos un empleado del Estado así que si cumplo con mis horarios del trabajo desde el más chico al más alto rango, tenemos que optimizar nuestro trabajo y productividad y el cumplimiento de la carga horaria «, manifestó Infeld.

Fuente: LT28