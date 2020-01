El impactante episodio de violencia de Eloy Rivera y su novia en México

La vida de Eloy Rivera cambió mucho luego de su paso por ”Gran Hermano” en el 2015: se mudó a México, se convirtió en actor porno y se puso de novio. Pero sorprendió en el último tiempo cuando su actividad en redes se volvió un tanto extraña.

A inicios del 2019, la vida de Eloy no parecía que se convertiría en lo que es hoy en día. En una entrevista para el portal PrimiciasYa, contaba como era su actividad profesional estando en México y que se sentía a gusto con lo que estaba viviendo

”Yo estoy registrado en Onlyfans.com/eloyriveax, que es como una red social porno. La gente para poder seguirte tiene que pagar mensualmente, en mi caso, una tarifa en dólares”, contó.

Pero tiempo después, sorprendió cómo cambió su actitud a través de las redes sociales: se alejó de la pornografía y empezó a postear ”predicciones” para el correr del 2020.

Sebastián Piñera arruinaste Chile. Pero tranquilos hermanos chilenos, llegué para salvarlos y darles luz y fuerzas”, fue una de ellas.

”El mundo se tiene que enterar de todo esto y me van a empezar a creer cuando mis profecías se cumplan. Porque el ser humano lamentablemente no tiene fe, necesitan ver para creer”, escribía en su cuenta de Twitter.

”Soy Dios encarnado en humano. Llegué, estoy aquí. Ya no teman, ya no tienen porqué sentir miedo. Los voy a cuidar y van a ser muy felices”, publicó.

Pero lo que verdaderamente sorprendió fue el relato de Eloy Rivera de un hecho de violencia que habría vivido con su novia y que provocó su detención en una cárcel mexicana

”Sucedió el viernes 27 de diciembre en nuestro departamento. Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males”, relató.

”Se encerró en el baño cuando vio que me acercaba con un cuchillo. Atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentir su miedo”, agregó

”Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó”, indicó.