“No voy a comer más”: el peligroso mensaje que promovió la influencer Delfi Ferrari

Los influencers utilizan sus redes sociales para mostrar sus vidas privadas y, muchas veces, también intentan dejar un mensaje. Esta vez, una modelo hizo un polémico comentario sobre su cuerpo y recibió cientos de críticas.

Delfi Ferrari comparte en su cuenta de Instagram gran parte de su vida: viajes, entrenamiento, producciones de fotos y salidas con su novio. Son más de 460 mil personas la que la siguen y la elogian por su cuerpo y sus fotos

Sin embargo, esta vez se convirtió en tendencia en Twitter por una mala razón: una usuaria publicó un polémico mensaje y ella respondió de peor forma. “No voy a comer hasta tener el cuerpo de Delfi Ferrari”, decía el tweet.

La influencer, lejos de recriminar esa actitud, la avaló respondiendo con un corazón y una carita sonriente. Enseguida, cientos de personas comenzaron a decirle que estaba promoviendo la anorexia y los problemas alimenticios.

La seguidora borró el mensaje y ella también. Muchas de las críticas iban dirigidas a la respuesta de la influencer, no sobre su cuerpo. Pero no es la primera vez que Delfi Ferrari está dentro de esta polémica: son muchas las personas que opinan que está demasiado flaca y que no es saludable lo que promueve en las redes.

Ella, por su parte, decide no responder los comentarios que hablan sobre el tema y solo lo hace cuando la elogian. En su cuenta de Instagram, comparte siempre videos entrenando en el gimnasio y cuando un seguidor dijo que su cuerpo era puro músculo, ella asintió.