Martín Lousteau cuestionó a Alberto Fernández por su posición frente a la muerte de Nisman: "Dependiendo de la ola, ha emitido diferentes opiniones”

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau se refirió a la polémica en la que está envuelto Alberto Fernández por su cambio de postura con respecto a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Para el economista, el Presidente “dependiendo de la ola, ha emitido diferentes opiniones”.

A días de cumplirse cinco años de la muerte de Nisman, Netflix publicó un documental en el que repasa el caso del fiscal que denunció a Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios kirchneristas por encubrir el atentado de la AMIA con la firma del memorándum con Irán. Allí aparece un reportaje a Fernández -grabado en 2017-, en el que sostuvo: “Hasta el día de hoy, dudo de que se haya suicidado”. Este jueves, consultado por dicha frase, modificó su visión: “Desde que se grabó la entrevista, hasta ahora no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron y apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios”.

En diálogo con TN, Lousteau manifestó que “ha emitido diferentes opiniones en función de su conveniencia, como también lo han hecho otros actores de la política” y recordó que cuando Alberto Fernández “estaba con el Frente Renovador y Massa estaba peleado con la ex presidenta prefirió tener la postura que manifestó en el documental y ahora, que ese espacio político es más amplio y parece que zanjó las diferencias, emite otra opinión en función de su conveniencia”.

En ese sentido cuestionó a la dirigencia política que ha cambiado de parecer con respecto al caso Nisman: “Cuando uno carece de rumbo, se monta sobre la última noticia para sacar rédito de manera demagógica para sacar el mayor rédito para su crecimiento, su imagen pública y su posicionamiento”. Para el legislador nacional, es “increíble” que a cinco años “sigamos discutiendo qué paso; es una muerte en donde hubo dos pericias donde se dijeron cosas contradictorias entre sí”. “Lamentablemente no sabemos qué pasó y cuando la justicia lo determine parte de la población no lo va a creer”, agregó.

En otro fragmento de la entrevista se refirió al programa económico del nuevo Gobierno. “Los congelamientos reprimen la inflación, lo podes hacer por un tiempo si resolvés los problemas de fondo", analizó. “El diagnóstico que dijo el presidente actual no es muy distinto de lo que dijo el ex presidente Macri en 2015, Argentina ha estado mal con peronismo, con anti peronismo, con no peronismo”, reflexionó el economista.

“A la clase media le subís todo el tiempo los impuestos y no sienten que reciben salud, justicia, educación. Paga los impuesto y tiene que seguir sacando plata del bolsillo”, graficó sobre las medidas que empezó a implementar el Gobierno.

