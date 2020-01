Meoni anunció que el Gobierno está “revisando toda la política de subsidios” del transporte público para no “subsidiar porque sí”

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, analizó este viernes, en dos entrevistas radiales, el congelamiento de las tarifas de los colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 120 días. Al respecto, comentó que el Gobierno está “revisando toda la política de subsidios” asociada al transporte público para no “subsidiar porque sí a cada línea”. El funcionario también se refirió a la situación de las aerolíneas low cost y el retorno de los vuelos regionales a Aeroparque.

En diálogo con Radio Nacional, el dirigente indicó que el Ejecutivo tiene por objetivo realizar “una revisión de las 800 líneas que están circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. “No todas las frecuencias son necesarias y eso termina impactando en un costo altísimo por año”, consideró. Asimismo, se apunta a analizar “el costo por cada unidad, el corte de boleto de cada línea”. “No queremos subsidiar porque sí a cada línea”, dijo al respecto.

“Estamos invitando a todas las provincias y municipios a que adhieran a esta situación. La Nación subsidia el 50 % de los subsidios de todo el país. Por eso, les estamos pidiendo que congelen las tarifas por 120 días”, planteó Meoni. “Establezcamos un parámetro y de ahí para arriba se subsidia de parte del Gobierno de la Nación. Pero que no haya estos desfasajes en distintas partes del país”, añadió.

El ministro explicó que se implementó la suspensión de los aumentos porque “es necesario volver a volcar recursos en un consumo”. “Por eso, hemos decidido suspender todos los aumentos previstos en esta etapa”, explicó. En una entrevista para Radio 10, también se refirió a este tema y explicó que “el transporte de larga distancia no está alcanzado por el congelamiento porque no tiene incluidos los subsidios del Estado Nacional”.

Luego de las críticas que recibió por parte de su antecesor, Guillermo Dietrich, el funcionario respaldó la decisión de que los vuelos regionales vuelvan a operar desde el Aeroparque. “No sé por qué Dietrich tomó la decisión de sacar los vuelos regionales de Aeroparque. La única empresa que no se vio favorecida con esa medida fue Aerolíneas. Ahora, estamos en una etapa en la que queremos tener un turismo más receptivo del que teníamos”, argumentó.

Con respecto a las compañías aéreas low cost, resaltó que “la política es que se cumpla lo normado por la Administración Nacional de Aviación Civil“. “Nuestro cometido no es garantizar la rentabilidad de las empresas, sino que cumplan con la normativa. No tenemos problema con qué compitan con Aerolíneas Argentinas, pero no queremos que solamente cubran esas rutas, sino otras del país”, sostuvo.

También hizo referencia a este tema en su charla con Radio Nacional, en la que expuso: “Se va a seguir trabajando y los contratos vigentes y rutas extendidas están vigentes. No vamos a retrotraer esa situación. Queremos que haya competencia en materia aérea, pero esa competencia no puede ser desleal. Por eso, vamos a cumplir con eso a pleno. Por eso, les vamos a pedir a las empresas low cost que cumplan con lo que tienen que cumplir”.

Con información de www.elintransigente.com