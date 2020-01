Perotti dijo que Rafaela está harta y por ello se expresó

El gobernador hizo declaraciones luego de participar en el Centro Cultural Provincial junto al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y su par provincial, Adriana Cantero, de la firma de un acta compromiso para garantizar la acción prioritaria “Todos los chicos en la escuela”.

En lo referente a la "pueblada" vivida ayer en Rafaela y el hartazgo de la gente por la inseguridad, Perotti manifestó:

"Lo que puedo decir que es una situación de mucho dolor. (Rafaela) es una ciudad que vive postergada en el acompañamiento de una política de seguridad seria. En algún momento sentíamos que esta situación desgraciadamente iba a pasar. Hay hartazgo de una sociedad frente a años y años de hechos delictivos, de no presencia, de no prevención, de no tener una verdadera política de seguridad, de no tener coordinacíon con las acciones de la Justicia, sino que es una comunidad que se hartó, con mucho dolor se expresó", señaló.

Consultado si le parecí justo que los manifestantes reclamaran frente a su domicilio expresó: "Cuando hay dolor familiar uno acompaña, en este tipo de cosas lo que se debe resguardar es no cargar las tintas. Soy muy respetuoso de eso, nunca tomaría ese camino, nunca llegaría a esa instancia. Pero tratar de ponerse en el lugar del otro es muy difícil. Que haya habido gente que aprovechó la situación, todos conocemos los actores, todos pueden preguntar y sacar sus propias conclusiones. Yo me quiero quedar con el hartazgo de una comunidad que se expresó masivamente frente a la desantención de años en materia de seguridad".

También fue consultado por la cláusula gatillo y si en el marco del ordenamiento del que hablaba hay lugar para sostenerla. Al respecto Perotti destacó: "Lo que hay lugar es para sentarse en un mesa y discutir cuáles son las herramientas posibles para seguir adelante".

Con información de La Capital