La UE no tiene gigantes empresariales, EE UU y China sí: ¿mejor tener campeones o competencia?

La Unión Europea es la segunda potencia económica global, con un PIB conjunto en 2018 de 18,7 billones de dólares —según datos del FMI— detrás de los 21,4 de Estados Unidos y delante de los 14,1 de China. Sin embargo, el potente mercado único europeo de 513 millones de habitantes (a los que pronto habrá que restar 66 millones de ciudadanos y 2,8 billones de PIB británicos) no cuenta con gigantes empresariales a la altura de su tamaño. Datos publicados por la sección de Economía de este diario esta semana apuntan que la UE solo cuenta con cuatro de las mayores 50 compañías mundiales por capitalización bursátil (la firma de lujo francesa LVMH, la petrolera Royal Dutch Shell, la tecnológica alemana SAP y la cosmética gala L’Oréal). EE UU dispone de 31; China, de ocho.



El déficit de titanes empresariales causa creciente inquietud en amplios sectores de la política europea. Un grupo de 19 Estados miembros exhortó en diciembre de 2018 a reformar la legislación comunitaria de competencia para facilitar la constitución de gigantes industriales capaces de hacer frente a la feroz competencia de EE UU y China. En febrero de 2019, la negativa de la Comisión Europea a dar luz verde a la fusión entre la alemana Siemens y la francesa Alstom desató un grave pulso político entre Bruselas y los Ejecutivos de Berlín y París.

Desde un lado de la disputa, se argumenta que la escala es necesaria para poder luchar eficazmente en el mercado global; desde el otro, se defiende que la escala no puede obtenerse en detrimento de la competencia.

Margrethe Vestager —responsable de Competencia tanto en la comisión del anterior presidente Juncker como en la actual de Von der Leyen— defendía así sus argumentos en una conversación celebrada en Estrasburgo a mediados de diciembre con un grupo reducido de periodistas: “En el mercado interior no hay ninguna prohibición de éxito. El crecimiento de las empresas es muy bienvenido y se puede ser dominante en un mercado. Lo que no se acepta es comprar monopolios, comprar la paz y la tranquilidad de no ser desafiado. La competición es importante porque da a los ciudadanos precios asequibles y estimula la innovación. En el caso de Siemens/Alstom, gran parte de esa fusión no daba problemas, pero había dos mercados que con esa fusión se quedaban sin alternativas: la señalización de líneas ferroviarias de nueva generación y la construcción de trenes de alta velocidad”, argumentó Vestager, que es vicepresidenta de la Comisión.

La política danesa sin embargo tiene en marcha dos reformas que pueden responder a las inquietudes generalizadas. “Por un lado estamos revisando el procedimiento de definición de mercados”. Muchas decisiones de derecho antitrust se fundamentan en la definición de cuál es el mercado de referencia. El protocolo europeo se remonta a 20 años atrás.

Por otro lado, Bruselas estudia una revisión de los mecanismos de control sobre compañías extranjeras que tienen ayudas de Estado en el mercado interior. “Es cierto que en las operaciones en el mercado interior de empresas controladas directa o indirectamente por compañías públicas extranjeras hay un desequilibrio y que hay riesgos vinculados a ello”, reconoce Vestager. “Los Estados miembros están sometidos a reglas claras, pero no hay una regulación igual para Estados extranjeros. Estamos en ello. Ha habido una inspiradora propuesta holandesa, la tenemos en cuenta, pero no tenemos todavía listo el instrumento. La cuestión es que necesitamos una regulación que no solo se presente bien, si no que sea implementable”. Es un capítulo más en la múltiple tarea de adaptación de la UE a los desafíos de un siglo XXI que produce cambios vertiginosos e inquietantes.

