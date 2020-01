Inflación 2020: cómo impactarán en enero los aumentos postergados y la vuelta del IVA

Según consultoras privadas, no se espera una baja significativa frente a diciembre último. Los altos índices se mantendrán incluso a pesar de las medidas que tomó el Gobierno como el congelamiento de las tarifas

La inflación 2020 arrancará con un importante arrastre del año anterior y el impacto de las subas en los precios de los alimentos de la canasta básica por la vuelta del IVA 21%. Según las consultoras privadas, no se espera una baja significativa frente al nivel de inflación de diciembre pasado, estimada en un 4,2%. Este nivel se mantendrá incluso a pesar de las medidas que se tomaron desde el Gobierno como el congelamiento de las tarifas de transporte y la postergación de los aumentos de combustibles.



Al mismo tiempo, los jubilados, pensionados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) volverán en febrero, ya sin el bono, a los niveles originales de diciembre, lo que representará una nueva caída en el poder adquisitivo de esos sectores, al menos hasta marzo, donde se estima que habrá actualización por decreto.



“Si suben 7% los precios de los alimentos de la canasta básica por volver a estar gravados con la alícuota plena de IVA, se sumaría un 0,3% a la inflación de enero. Si además consideramos el 1,3% de arrastre estadístico que deja diciembre, ya estamos hablando de un piso de 1,6% en enero solo por estas dos cuestiones, sin contar las demás subas de precios que habrá en este mes. Por eso no esperamos todavía una baja significativa en la inflación respecto del 4,2%", explicó Martín Kalos, economista jefe de la consultora Elypsis.



“La postergación de aumentos no puede sostenerse indefinidamente porque afectaría la masa de subsidios y por tanto el objetivo fiscal, pero cómo se volverán a aumentar luego es algo a negociar y definir entre el Gobierno y las empresas proveedoras de esos servicios públicos”, agregó Kalos.



En diciembre, según Elypsis, alimentos y bebidas -el rubro más sensible y de mayor ponderación en el IPC- aumentó 3,9% y un 58% en el año. El rubro salud fue el que lideró la inflación, con un aumento acumulado de 74,6% en 2019. “Si bien el dólar oficial deprimido por los controles viene conteniendo muchos precios, el año nuevo arranca con presiones en diversos frentes, entre ellos, los alimentos de la canasta básica que comenzarían a tributar IVA”, resaltaron en la consultora de marras.

La consultora proyectó que enero se moverá con una inflación de 3,8% y para todo 2020 mantiene, por ahora, una estimación de inflación anual de 43,8 por ciento.



“Mientras el Gobierno negoció con empresarios y supermercados para que la suba en los precios de los alimentos de la canasta básica no sea de 21%, sino que se ubique en torno a 7% y 10%, también se prorrogó con cierto ajuste el programa de Precios Cuidados. Esto significa que algunos precios de alimentos que no estaban exentos de IVA, por no estar dentro de la canasta básica, también van a aumentar de precio”, advirtió Lorena Giorgio, economista senior de Econviews.

El rubro de alimentos y bebidas es el de mayor peso en el indicador general de inflación -con un 30% aproximadamente- y enero suele ser un mes de alta inflación estacional, por eso desde Econviews anticipan que la inflación mensual de enero tendrá un piso de 3,5%, a pesar del congelamiento de varios precios regulados.

“El fin de la exención del IVA para alimentos de la canastas básica afectará en mayor medida a los sectores más vulnerables, aunque probablemente el impacto se note más durante febrero y en marzo, ya que habrá que esperar el aumento de las jubilaciones y la AUH. Por lo pronto, se espera que se incrementen en una suma fija con lo que seguramente vamos a ver una caída en términos reales de los haberes que se encuentren por encima de la mínima”, destacó Santiago Taboada, economista del Centro de Estudios Económicos OJF (Orlando J Ferreres & Asociados).

Revisión la política tarifaria

El Gobierno anunció que los boletos de tren y colectivo no se modificarán durante los próximos 120 días, lo que imlica un beneficio para 15 millones de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida también alcanzó a los trenes de larga distancia.

En ese plazo de cuatro meses, se prevé realizar una revisión de la política de subsidios. “No queremos subsidiar empresas, sino pasajeros. Los argentinos vienen sufriendo de manera muy fuerte en su bolsillo el impacto de trasladarse día a día”, dijo el último el jueves Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación.



La semana pasada, luego de suspender un aumento del 5% en los precios de los combustibles impulsado por las autoridades de YPF, el Gobierno postergó para febrero el alza de los impuestos a las naftas y el gasoil que estaba previsto para el 31 de diciembre del año pasado.

Los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono se venían actualizando trimestralmente y el ex presidente Mauricio Macri postergó el que estaba previsto para octubre (luego se fue actualizando a cuentagotas). Esos dos tributos tienen un impacto promedio del 3% en el precio final de los combustibles.

Por otro lado, se extendió por 30 días el beneficio para los deudores de créditos hipotecarios ajustables por UVA (Unidades de Valor Adquisitivo). El Banco Central acordó con el Ministerio de Desarrollo Territorial extender durante enero los beneficios para compensar el aumento en las cuotas de los tomadores de estos créditos. El beneficio tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre, e implica el mantenimiento de la cuota al valor de agosto 2019 para los que hayan tomados créditos menores a 140.000 UVA y para una vivienda única.

Fuente: Infobae