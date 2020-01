Guillermo Moreno: “¿Cómo los macristas recuperaron 2 millones de votos? Por el odio”

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, dialogó con Rolando Graña en GPS, de América TV. En la entrevista, Moreno realizó un análisis de la actualidad política no sólo en Argentina, sino también en lo que sucedió en la jornada del viernes con el asesinato del líder militar iraní, Qassem Soleimani. Asimismo, el ex funcionario Nacional se refirió a lo sucedido en el vecino país de Bolivia.

En relación al conflicto entre Estados Unidos e Irán, el ex secretario de Comercio expresó que “repercutirá en Argentina”. “Esto es un capítulo más de algo que el Papa Francisco definió como ‘una tercera Guerra Mundial en cuotas‘”, comentó Moreno. “Lo que caracteriza a este caso no es la tecnología, sino con lo que se quieren quedar, en este caso, la fuente de trabajo de otro pueblo”, apuntó Guillermo Moreno.

En relación a lo sucedido en Bolivia, Moreno expresa que “el primero en reaccionar fue [Jair] Bolsonaro”. “El presidente de Estados Unidos se tomó 24 horas para hacerlo”, señaló el ex funcionario. En esta línea, Guillermo Moreno explicó que “Bolivia es un tema de Brasil”, mientras que “Venezuela es una cuestión que le interesa a Trump”. Asimismo, pidió revisar las posturas, porque, “luego de 100 años”, “Bolivia no es nuestro principal aliado”.

“Existe un mundo totalmente distinto al que estamos acostumbrados a pensar”, indicó Moreno. “Ese mundo ya no es la confrontación entre derechas e izquierdas”, continuó Guillermo Moreno. “Ese mundo, que es la confrontación por los puestos de trabajo, tiene que ver con la visión de dos nacionalismos”, señaló el ex funcionario. “Uno de inclusión, que menciona Francisco, el segundo de exclusión, que levanta muros”, dijo.

En este sentido, Guillermo Moreno expresó que “se lo está atacando al Papa Francisco”. “Bolivia es la primera adjetivación del nacionalismo de exclusión”, señaló el exsecretario de Comercio. “¿Porqué están felices los ‘macristas‘? Por qué encontraron un proyecto”, apuntó el exfuncionario Nacional. “¿Cómo recuperaron 2 millones de votos? Por el odio que es el nacionalismo de exclusión y a este se lo combate con el de inclusión que es el peronismo”, cerró Moreno.

Con información de www.elintransigente.com