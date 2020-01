Retenciones: La Mesa de Enlace ratificó el estado de “alerta permanente” y denunció “hartazgo”, pero dijo que “agotará las instancias de diálogo" con el gobierno

En su primer contacto con las bases de productores luego del aumento de las retenciones, la dirigencia del campo que encabeza la Mesa de Enlace, participó este viernes de una multitudinaria asamblea en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, una de las principales zonas productivas del país.

Asistieron a la reunión, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, y Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. En representación de Coninagro, participaron los dirigentes cordobeses, Alejandro Buttiero y Marcos Giraudo.

Recordemos que la del viernes también fue otra jornada de protestas de productores que se movilizaron en contra del aumento de las retenciones. Hubo un camionetazo a la capital de Entre Ríos, Paraná, y una reunión de Autoconvocados en la ciudad bonaerense de Pergamino, donde resolvieron realizar un tractorazo el próximo martes. En la reunión de Río Cuarto, con más de 600 productores y donde también estuvieron presentes los representantes del sector de Autoconvocados que conforman el Movimiento “Campo+Ciudad”, la Mesa de Enlace resolvió continuar en estado de alerta permanente, y al mismo tiempo anunció que se agotarán todas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones que trasciendan la actual coyuntura.

Además, expresaron su rechazo a las retenciones. Los dirigentes y productores coincidieron en que las últimas subas que se implementaron “golpean fuertemente a todo el sector agropecuario y en especial al interior productivo. Esto, sumado al desdoblamiento cambiario, sólo provocará una fuerte retracción en la producción, atentando contra el empleo y la generación de recursos, a la vez que impactará directamente en la sustentabilidad del sistema, fundamental para el equilibrio social, ambiental y económico”.

Los asistentes a la reunión en Río Cuarto, manifestaron que los cambios implementados en el esquema de retenciones en pleno desarrollo de la campaña agrícola, con el impacto del clima adverso, provocará que numerosos productores obtengan rentabilidad nula o negativa.

Aporte del Campo

Por otro lado, desde la Mesa de Enlace recordaron que el sector agropecuario “siempre estuvo a la vanguardia de todo compromiso para ayudar a superar las distintas crisis que ha vivido nuestro país, pero no se puede seguir sacando del mismo bolsillo”. Según informaron en la reunión los representantes de los productores, la transferencia del campo al Estado se estima en alrededor de 180 mil millones de dólares en los últimos 18 años. “A partir de esto, observamos que este enorme aporte no fue utilizado para morigerar los índices más sensibles para la sociedad como la pobreza, la indigencia y el desempleo, o para mejorar los niveles de educación y salud públicas”, manifestaron los integrantes de la Mesa de Enlace.

Y agregaron: “ La Ley de Emergencia Económica, que fue sancionada recientemente por el Congreso Nacional, otorga facultades al Poder Ejecutivo que implican un drástico ajuste y expropiación solidaria que saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general”.

Ante esto, en la Asamblea se volvió a reclamar que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público, y conocer el destino que se le dio a los aportes realizados por el campo en los últimos años en concepto de impuestos.

En su presentación ante los productores que asistieron a la Asamblea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, dijo: “En la última reunión con el Presidente de la Nación hablamos con total dureza de los impactos negativos que han generado la nuevas medidas y observamos que no se vislumbran planes concretos".

Pelegrina, también comentó, “el Presidente de la Nación habla de una caída del Producto Bruto de 600 mil millones a 300 mil millones. Y yo le dije que con esos 300 mil millones tenemos que soportar al mismo Estado que teníamos con 600 mil millones. Es imposible. Es inviable".

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, aseguró que la dirigencia participa de este tipo de reuniones con productores, “ya que existe una gran preocupación por lo que está pasando y también porque queremos tener las herramientas adecuadas para decir las cosas como son. Fuimos a todas las reuniones representando a todo tipo y tamaño de productores y las características específicas de cada tamaño, con sus distintos requerimientos, donde hemos expresado que más impuestos brinda como resultado menos desarrollo".

Alejandro Buttiero, Dirigente de Coninagro Córdoba, manifestó durante la Asamblea, “si nos encontramos acá es porque no estamos tan bien que digamos y eso es todo un mensaje. No escuchamos de los gobernantes que se iba a generar trabajo con ninguna de las propuestas aprobadas por las Cámaras del Congreso".

Por último, Jorge Chemes, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo: “Lo que cada uno como productores estamos viviendo es hartazgo, porque no sólo este gobierno, sino los anteriores y por muchos años, van rascando la olla en el mismo lugar. A los funcionarios no se les cae una medida por achicar el gasto público, pero tienen miles de ideas para generar impuestos. El campo es fuente de recursos productivos, no tributarios”.

Movimiento “Campo+Ciudad”

Durante la Asamblea en Rio Cuarto se procedió a dar lectura a un documento que elaboraron los productores autoconvocados del Movimiento “Campo+Ciudad”, donde ratificaron que continuarán en estado de “alerta y movilización”, y con el objetivo de evaluar acciones como cese de comercialización, movilización a la vera de las rutas, e instar a todos los productores a analizar su situación para no trabajar a pérdida.

También pidieron que el gasto público se reduzca en un 50%, se reconoció a la Mesa de Enlace como único interlocutor válido ante el Poder Ejecutivo, “limitando sus determinaciones al consenso general de sus propias bases y de productores autoconvocados”, y propusieron transformar la Mesa de Enlace en una “Federación y/o Confederación, gobernada por un cuerpo colegiado integrado por cada una de las entidades históricas”.

