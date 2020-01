José Luis Gioja: “Nuestro Gobierno no hace ensayo y error”

El diputado nacional de la Provincia de San Juan y Presidente del Partido Justicialista (PJ) Nacional, José Luis Gioja, destacó las primeras semanas del Gobierno encabezado por Alberto Fernández y lo comparó con la gestión de Mauricio Macri. Además, indicó que el mandatario “sabe lo que hace y a dónde quiere ir”.

“Lo importante es que nuestro Gobierno avanza con pasos firmes y estudiados. No hacemos ensayo y error” precisó el ex gobernador sanjuanino en declaraciones a la prensa este fin de semana. En ese sentido, buscó diferenciar a la gestión de la anterior finalizada el 10 de diciembre y a cargo del ex presidente, Mauricio Macri.

“Alberto tiene muy claro el manejo de la cosa pública, conoce al detalle el Estado y ha formado un Gabinete de lujo. No nos van a ver tomando medidas para medir el impacto mediático o social y retroceder si algún sector o grupo de presión está en desacuerdo”, remarcó Gioja, quien se responsabilizó del PJ tras una breve intervención y la derrota electoral del año 2015.

En el mismo sentido, el ex senador destacó la figura del Jefe de Estado y precisó que en virtud de las medidas de las primeras semanas “está demostrando que sabe lo que hace, hacia dónde hay que ir”. Gioja, agregó en ese punto que el Presidente tiene claro “sobre todo, a quiénes hay que privilegiar a la hora de gobernar, estos son los sectores más vulnerables”.

Por último, Gioja señaló que “nos han dejado un campo minado, un país en serio riesgo económico y social. Todas las medidas que se han tomado hasta ahora, tienden a reparar en algo el desastre que ha hecho Macri sobre los sectores asalariados y a inyectar algo de dinero a la rueda del consumo para que se mueva la industria y el comercio”.

Con información de www.elintransigente.com