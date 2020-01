Golden Globes 2020: todos los ganadores de la televisión y cine de Hollywood

Los esperados Golden Globes se llevaron a cabo en Los Ángeles, donde se reunieron grandes estrellas de la televisión y el cine de Hollywood. Sobre la alfombra roja desfilaron personalidades como Jennifer López, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Durante los primeros minutos se vivieron momentos donde el humor ácido generó cierta incomodidad entre los presentes. El comediante Ricky Gervais mencionó en su presentación: “Este ha sido un gran año para películas sobre pedófilos” y a modo de ejemplo mencionó el film Los dos papas.

Los premios Golden Globes para los mejores trabajos en el mundo del cine y la televisión están organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Por eso, las distintas categorías fueron presentadas por grandes estrellas.

Los ganadores del Golden Globe 2020:

Mejor actor de televisión (musical o comedia): Ramy Youssef, Ramy

Mejor actor en miniserie o película para TV: Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Stellan Skarsgård, Chernobyl

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Mejor actriz de televisión (musical o comedia): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor película de habla no inglesa: Parasite (“Parásito”)

Mejor actor de televisión (drama): Brian Cox, Succession

Mejor guión: Once Upon A Time In Hollywood (“Érase una vez en Hollywood”)

Mejor película de animación: Missing Link (“Sr. Link”)

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, Marriage Story

Mejor serie de televisión (comedia o musical): Fleabag

Mejor canción: (I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Patricia Arquette, The Act

Mejor actriz de televisión (drama): Olivia Colman, The Crown

Mejor director: Sam Mendes, 1917