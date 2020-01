Cinthia Fernández volvió a sonreír: “me acaban de devolver las cosas”

Cinthia Fernández se mostró desconsolada y muy angustiada durante las últimas horas debido a que había perdido una billetera con los ahorros de su vida. Se trataba de un monto en dólares que estaba junto a una serie de documentos. Por eso, la mediática lloró pidiendo ayuda y finalmente recuperó todas sus pertenencias.

Durante el domingo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana acudió a un supermercado y allí perdió la billetera. Al día siguiente hizo la denuncia y usó sus redes sociales para dar a conocer lo sucedido y en medio de una crisis nerviosa pidió ayuda.

Horas después, Cinthia Fernández volvió a compartir videos donde se mostró feliz por haber recuperado sus pertenencias. “Son las 21.30 y me acaban de devolver las cosas, estoy muy feliz y es una familia hermosa”, expresó.

Además, indicó que “acá hubo una tormenta y nos quedamos sin luz. No podían cruzar y hoy tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales. Se fijaron en los documentos y me lo trajeron”. Por tal motivo, la mediática le agradeció a Ingrid, la mujer que le devolvió todas las cosas y afirmó: “estoy muy contenta”.

“Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó y nada, estoy feliz. Gracias, Hay gente buena, gracias y un beso enorme a todos”, expresó Cinthia Fernández. Y remarcó: “en las malas es donde está la gente que te quiere”.

Por tal motivo, Cinthia Fernández se mostró más tranquila y feliz de haber recuperado sus ahorros y documentos. Al cambiar su situación, la mediática retomará su trabajo como panelista dado que este lunes no acudió y envió un audio llorando y diciendo que renunciaría.