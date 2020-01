Oriana Sabatini vivió un mal momento en Ezeiza y pidió ayuda en las redes

Cuando se necesitan recomendaciones o se sufre la pérdida de una mascota u objeto, muchas personas piden ayuda a sus seguidores para lograr reencontrarse con aquello que desean. Oriana Sabatini fue una de ellas y pidió ayuda.

Un mensaje en las redes sociales puede viralizarse y llegar a una masiva cantidad de usuarios. Por eso, la cantante decidió escribir un mensaje para que sus seguidores puedan ayudarla a reencontrarse con una billetera que perdió en Ezeiza.

En una storie de Instagram, Oriana Sabatini informó: “El sábado perdí una billetera negra chiquita que sólo tenía tarjetas en Ezeiza. Si alguien la encuentra y es tan amable de reconocer los documentos, me avisa? Gracias”.

Ante el pedido realizado, algunos de sus seguidores buscaron aprovecharse del difícil momento de Oriana Sabatini para lograr entrar en contacto con ella. Por eso, horas después la cantante tuvo que hacer una aclaración.

Dado que distintos usuarios le enviaron mensajes diciendo que presuntamente habían encontrado su documentación, la joven afirmó: “si los que me mandan mensaje diciendo que “encontraron” la billetera no me mandan foto, no voy a responder”.

Hasta el momento, Oriana Sabatini no informó si logró encontrar la documentación pero dejó en claro que se trata de un pedido de ayuda y por ende, no accederá a otro tipo de conversaciones salvo que estén relacionadas a la búsqueda de su billetera.