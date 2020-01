Imputaron a Pablo Rago por violación y tendrá que pedir permiso para salir del país

Aunque en un principio no quiso mediatizar la causa, la víctima de 34 años terminó haciendo pública la acusación y habló con distintos medios. "No aguantaba más, esto me venía perturbando desde hace años", aseguró acerca del ataque que ocurrió en 2015.

Como contrapartida, Rago eligió el silencio y se refugió en su casa confiando en su abogado, Fernando Burlando. Esta mañana, sin embrago, el letrado de Basile, Alejandro Cipolla, confirmó a TN Show que el el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 54 decidió imputar al actor.

De acuerdo con Cipolla, a partir de esta medida el denunciado tendrá que pedir permiso para salir del país y no podrá dejar su domicilio por más de 24 horas. "Además tenemos medidas de prueba aprobadas para que se trabaje durante la feria judicial. La causa avanza y a Érica le van a realizar distintos peritajes psicológicos y psiquiátricos", cerró contundente en diálogo con este medio.

El próximo jueves 16 de enero estrena El robo del siglo, película protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti, que recrea el famoso robo de la sucursal del Banco Río, y cuyo elenco también integra Rago.

El film tiene prevista una presentación en Uruguay, pero tras la medida judicial no contará con la presencia del actor o al menos eso se especula.