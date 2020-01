Pampita luego de la denuncia por maltrato: “no encontró niñera, está de vacaciones y puede con los chicos”

Si bien el 2019 fue un gran año para Pampita, luego de su romántica boda con Roberto García Moritán atravesó un duro momento. Su exempleada y dama de honor, Viviana Benítez la denunció por maltrato laboral. La modelo ahora disfruta de sus vacaciones y su amiga Puli Demaría reveló que aún no tiene niñera.

Pampita se encuentra disfrutando del calor y las playas de Punta del Este junto a su marido y sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, a quienes cuida de manera personal y constante. De manera que por el momento no cuenta con ayuda tal y cómo tenía antes.

Por tal motivo, su amiga Puli Demaría reveló en diario La Nación que Pampita “no encontró niñera nueva, pero ahora está de vacaciones y ella puede ocuparse de los chicos”. En cuanto a la denuncia de la exempleada por “hostigamiento y maltrato psicológico”, la Dj consideró que “es incomprensible”.

A su vez, planteó que la exniñera “está mal asesorada, supongo. Fue dama de honor en el casamiento de Caro, era parte de la familia y los chicos la amaban. Trabajó en su casa durante cinco años, y era la persona que cuidaba a sus hijos todos los días”.

Por tal motivo, reveló que “a todos nos puede pasar. Fue muy desafortunado y entiendo que Caro se haya puesto mal”. De hecho, en medio del escándalo Pampita quebró en llanto durante más de una oportunidad y accionó vía legal contra la joven que la acompañó durante muchos años.

De manera reciente, Benítez también volvió a reaparecer con un mensaje de agradecimiento y criticando a quienes la cuestionan por denunciar a Pampita. Al respecto, sostuvo: “Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie”.