Nahir Galarza y un polémico comentario: “Lástima que sólo le pegó dos tiros al finadito”

Nahir Galarza vuelve a estar en el centro de la escena ante el apoyo público de una de sus nuevas amigas, Keila Love, con un mensaje que generó indignación. Ellas se conocieron en la Facultad de Psicología previo a la sentencien a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

Tiempo atrás, la joven expuso que su amiga había sido condenada por ser “modelo y linda”, mientras que ahora sumó una repudiable reflexión sobre el crimen que cometió Nahir Galarza.

Keila Love compartió una imagen en Facebook defendiendo a su amiga, quien se convirtió en la mujer argentina más joven en recibir cadena perpetua, y expresó: “No me importa lo que digan. Nahir, como te dije el primer día, no me importa el porqué, ni me interesaba; sólo te dije que lo tuyo fue una injusticia. ¡Cuántos hijos de puta violan, matan a mujeres y niños y salen por la misma puerta por la que entraron”.

“Todo el mundo juzgándote sin saber, sin conocerte o sólo por el hecho de opinar. La gente está todo el tiempo matándote en todos lados”, expuso la amiga, y cuestionó duramente: “Dicen: ‘¿Para qué le dan fama a esta asesina?’ o ‘Asesina, pudrite en la cárcel”.

Luego, la joven remarcó el interés que generó el escalofriante caso: “Su morbo es tan grande que terminan mirando o comentando lo que ponen de vos. Tuviste una doble condena: una social y la condena del juzgado. Eso fue lo peor. ¿Por qué 35 años? Por ser modelo, linda y la hija de un policía”.

Minutos después, una usuaria llamada “Jessi Mendoza” no pasó desapercibida por polémico comentario: “Es una crack y la verdad la felicito, porque yo hubiera hecho lo mismo en el lugar de ella. Si hubiera sido al revés, el finadito (por Pastorizzo) con una fianza estaría afuera o le hubieran dado menos años. Así que los ovarios le sobraron a la piba. Lástima que le pegó dos tiros, le hubiese descargado todo”, expresó la usuaria, a lo que la amiga de Nahir Galarza contestó sin vueltas: “Pienso lo mismo”.