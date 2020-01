Kulfas: “Estamos buscando un reordenamiento en diferentes aspectos, entre ellos, el fiscal”

El ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, estuvo en el programa ‘Cada Mañana’ y brindó detalles del relanzamiento del programa Precios Cuidados. “La idea es volver a ponerlo en marcha con los objetivos que se han planteado que es dar una canasta de referencia para el consumo de las familias”, le comentó a Marcelo Longobardi.

En este punto, se refirió a la gestión de Mauricio Macri y los cambios que se produjeron en el programa para combatir la inflación. “Entendemos que el plan del Gobierno anterior estaba desvirtuado: había productos que no hacían a la canasta fundamental y productos que eran de terceras marcas. Hicimos una negociación nueva donde buscamos incorporar primeras y segundas marcas. La idea es que sea por un año con revisiones trimestrales. En promedio en todos los precios da una reducción del 8 por ciento”, detalló.

Específicamente, lo que busca el relanzamiento de Precios Cuidados es marcarles un punto de apoyo a los consumidores en cuanto al valor de los productos de la canasta básica. “Nosotros no buscamos generar una canasta que llegue a todos los precios de la economía, pero sí tener un conjunto de estos 310 productos que seguramente se ampliará a lo largo del año que le marquen una referencia a los hogares argentinos también a través de una aplicación en los teléfonos móviles para permitir que las personas conozcan dónde están esos productos, cuánto valen, las categorías, en qué lugares los pueden conseguir”, argumentó.

El conductor del programa escuchó atentamente al ministro y, en un momento, le consultó si será difícil mantener Precios Cuidados, teniendo en cuenta la inflación que escaló al 40%. “La idea no es con esta canasta de Precios Cuidados controlar la inflación. Esto es un elemento dentro de una estrategia integral anti inflacionaria. Venimos de gobierno anterior donde se puso énfasis en que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario y que la inflación se reducía a una política monetaria contractiva. El resultado de esa política fue no solo que la inflación no bajó, sino que aumentó”, le explicó Kulfas a Longobardi.

Esta respuesta le dio pie al funcionario para hablar de los diversos frentes en los que está trabajando el Gobierno para contrarrestar la inflación. “El planteo del acuerdo económico y social es novedoso para afrontar el problema que tenemos en esta etapa. Como resultado del diálogo se ha fijado el marco general y de esta manera estamos dando las condiciones para que se empiece a alinear la evolución de salarios, precios, jubilaciones. Poder converger a la baja la inflación argentina arrancando de un nivel altísimo, arriba del 50%. Yo no titularía para nada de impuestazo lo que ha ocurrido con la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Lo que estamos ahí buscando es un reordenamiento en diferentes aspectos, entre ellos el fiscal, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com