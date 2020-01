Justin Bieber anunció que padece la Enfermedad de Lyme: “Han sido años muy duros”

Justin Bieber anunció a sus fanáticos que padece la Enfermedad de Lyme, que no tiene cura. Prometió dar pelea para “volver mejor que nunca”.

Hace unos días Justin Bieber publicó en YouTube el videoclip de su nueva canción, “Yummy“, que ya superó las 30 millones de reproducciones y apunta a ser de los más escuchado durante las próximas semanas.

Sin embargo muchos fanáticos del artista venían preguntándose hace tiempo por qué no se mostraba tanto en público. Algunos pensaban que quizás estaba enfrentando una depresión, mientras que se inclinaban porque el trabajo podría estar consumiéndole gran parte de su tiempo.

Pero este miércoles el canadiense de 25 años les reveló una dura noticia. En su cuenta de Instagram publicó una captura de pantalla del sitio TMZ, que decía: “Justin Bieber está luchando contra la Enfermedad de Lyme y está ganando”.

En el epígrafe contó qué es lo que le sucede: “Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parece hecho mierda, que está drogado, etc, no sabían que recientemente fui diagnosticado con la Enfermedad de Lyme. No solo eso, sino también un caso serio de mononucleosis crónica que afecto mi piel, mis funciones cerebrales, mi energía y mi salud en general”.

A continuación el cantante reveló que dará más detalles en el documental sobre su vida, que se estrenará el próximo 27 de enero por YouTube: “Les voy a contar todo lo que tuve que luchar y SUPERAR. Fueron años difíciles, pero con el tratamiento correcto voy a poder tratar esta enfermedad que hasta ahora es incurable, y voy a volver mejor que nunca“.