Las exóticas vacaciones de Luli Torn en Tailandia

La actriz que personificó a Dina en ATAV se tomó unas merecidas vacaciones. Luego de una año intenso de grabación que culminó con la muerte de su personaje, Luli Torn se subió a un avión y se fue de mochilera a Asia.

La artista compartió las fotos de su travesía por tierras exóticas con sus seguidores en las redes sociales. Entre las fotos de los mercados y templos de Bangkok y la antigua arquitectura de Tailandia, Luli Torn hizo un descargo sobre el maltrato animal en su Instagram.

Ayer la actriz de ATAV subió una imagen a su cuenta de Instagram acariciando a un elefante. En la misma, escribió: “Engañadísima, vine a parar a este lugar que supuestamente era un santuario donde rescataban a los pobres elefantes de actividades ilícitas PERO para ponerlos a trabajar en otra actividad igual de ilícita pero con nombre y título friendly.”, refiriéndose al Santuario de elefantes de Chiang Mai.

También le hizo un pedido a sus seguidores: “Así que si esto sirve para avisarles, alertarles y pedirles que no hagan este tipo de actividad, me sentiré menos culpable.”

“No hay tal santuario, ni rescate, ni caminata, ni alimentación, ni spa de lodo que el animal necesite. Lo que el animal necesita es estar en la selva y en libertad”, concluyó Torn. El mensaje fue publicado también por la China Suárez, su amiga y compañera de ATAV.

“Gracias Luli por desparramar conciencia. No hay que ir a circuitos turísticos donde los animales no vivan en plena libertad de hacer…”, escribió un seguidor. “Siempre pedimos que no vayan a ninguno, tratamos de que la gente entienda que no es necesario, pero muchos necesitan comprobarlo por sus propios medios”, agregó otro.