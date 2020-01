Qué sabrá el chancho de aviones, si nunca miró para arriba

"Yo no digo que el juez no se ajuste a derecho, obvio que lo hace, pero hay una disociación tan grande entre lo que hace el Juez y lo que pide la ciudadanía", dijo Bottero sin ponerse colorado por el desconocimiento de la ley

«Estamos todas las instituciones movilizadas, queremos recuperar la tranquilidad perdida, que nuestros hijos vivan mejor, poder estar tranquilos cuando ellos no están, nos reunimos para eso, con miradas distintas para poder recuperar eso, sabemos que es difícil, sabemos que el diagnóstico es sombrío, son momentos de mucha tristeza, más allá de eso hay que tener la cabeza fría y pensar como podemos hacer para evitar que situaciones tan tremendas vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad» comenzó diciendo Bottero

Destacó que todo el Concejo Municipal estuvo presente en la reunión del Consejo Consultivo Social y señaló que previamente se realizó una reunión en el Concejo Municipal para abordar la problemática, «el Concejo Municipal va a acompañar al Intendente y como Presidente del Concejo lo dije yo pero lo hubiera dicho cualquiera, esto no distingue banderías políticas, en estos temas o nos salvamos todos o no se salva nadie, somos muy prudentes y vamos a acompañar todo lo que haya que acompañar más allá de armar una agenda propia» sostuvo el Presidente del cuerpo legislativo local.

«Estamos en la primer línea de fuego, la gente a los primeros que le reclama es a los concejales o al intendente y uno no puede hacerse el distraido en esta situación, vamos a iniciar una serie de reuniones que nos parecen centrales, la Justicia, legisladores y sumar a una agenda más amplia a todas aquellas instituciones que sume el ejecutivo municipal» comentó en otro tramo de la nota

Bottero anticipó que desde el bloque Cambiemos con la anuencia de los concejales de la oposición se solicitó una reunión con el Ministro de Seguridad de la Provincia y el Jefe de Policía, hicieron lo propio la Federación de Entidades Vecinales.

«También pedimos una reunión con los legisladores provinciales y en la reunión surgió el tema de la justicia, esa gran pata, esa cuestión necesaria que uno entiende que hace su trabajo, que no se puede hacer justicia por la radio ni los diarios, pero a veces parece que la justicia está lejos de la gente o lo que siente el ciudadano común, mientras transcurría la reunión nos enteramos que los imputados quedaban bajo custodia de un familiar, yo no digo que el juez no se ajuste a derecho, obvio que lo hace pero hay una disociación tan grande entre lo que hace el Juez y lo que pide la ciudadanía, mañana hay otra marcha y esto enardece aún mas, parece que no terminan de tomar dimensión de las cosas que pasan, aun ajustándose a derecho, la justicia es un elemento central en todo esto»

Consultado acerca de la sobriedad en sus declaraciones que contrasta con la postura de su compañero de bloque Leonardo Viotti Bottero sostuvo que «Todos tenemos que pugnar por tranquilizar los ánimos, por recuperar la calma . . . yo respeto la institucionalidad y no estoy para nada de acuerdo con que se rompan cosas, me parece bien que el presidente se solidarice con la institucionalidad, pero debería haber tenido un párrafo para las familias que sufren, las miradas parciales no ayudan en la pacificación»

Y finalizó diciendo, «no son momentos para agitar nada, son momentos para ser muy cautos y acompañar a la familia en el dolor, yo a la marcha fui, como Presidente del Concejo, pero sobre todo como padre y rafaelino, tengo un hijo cinco años menor que Gonzalo le hubiera podido pasar a el y creo que eso es lo que la sociedad expresó en esa marcha, y eso es lo que no queremos que pase, en estos momentos necesitamos tranquilizar las aguas y que todos trabajemos para que no vuelva a pasar, pasó con un chico de 8 años hace 45 días, pasó con Gonzalo hace una semana, lo más probable es que vuelva a pasar»

Con información de LT28