Las pymes constructoras advirtieron que la crisis del sector está ligada al desempleo y la caída del consumo

La Confederación de Pymes Constructoras (CPC) manifestó su preocupación por el agravamiento de la crisis del sector. La entidad advirtió que mientras que la construcción cae, el déficit de la vivienda y el desempeo crecen. El INDEC reveló este miércoles que la actividad de este sector cayó 5,2 % interanual en noviembre de 2019 y que se contrajo 8 % en el acumulado de los 11 primeros meses de dicho año.

El presidente de la CPC, Daniel Mafud, remarcó en un comunicado que la tendencia al retroceso en la industria de la construcción se mantiene. Este panorama “preocupa de sobremanera a todas las pymes constructoras que desde hace tiempo cuestionamos las políticas de obras públicas implementadas, en particular en lo que se refiere a las obras de arquitectura a nivel nacional”, afirmó.

De acuerdo con el empresario, la contracción de la actividad de este sector está directamente relacionada “con la creciente pérdida de puestos de trabajo, con la caída del consumo, con la suspensión y despido de operarios en plantas fabriles, y con la desarticulación de equipos de trabajo constituidos desde hace largo tiempo”. Este último factor, alertó, “retrasará la esperada y necesaria reactivación productiva”.

“Al priorizar obras de ingeniería desarrolladas por empresas de gran envergadura a través de las cuestionadas políticas de obras públicas, el beneficio logrado no logró compensar la abrumadora caída del empleo en vastas regiones del país, el cierre empresas locales, la disminución la actividad industrial”, opinó Mafud. Asimismo, consideró que no fue suficiente para revertir la frustración “de diversos actores al percibir la sensible caída en los niveles de producción”.

El empresario explicó que las obras de arquitectura “incluyen en la composición de su precio entre el 50 y el 60 % de mano de obra (calificada y no calificada) en contraste al 10 % que ostentan las obras de ingeniería (infraestructura)”. Por tal motivo, consideró que una política adecuada debería apostar por estas últimas, “pero nunca en desmedro de la inversión en obras que sostienen el empleo, generan mercado interno y contienen las principales demandas sociales”.

El titular de la CPC resaltó la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, especialmente por el crecimiento del déficit de vivienda a nivel nacional. La entidad se reunirá por estos días con la titular de dicha cartera, María Eugenia Bielsa. El objetivo del encuentro será abordar “quizás, uno de los temas más sensibles al desarrollo sostenible de las comunidades y ciudades del interior del país”, concluyó Mafud.

Con información de www.elintransigente.com