Brancatelli, en su rol de funcionario municipal: “Cuando sepa lo que voy a ganar, lo diré públicamente"

El periodista Diego Brancatelli fue designado como coordinador ejecutivo en la Secretaría de la Municipalidad de Pilar, contó que “ya” fue “a visitar clubes” de la zona y aseguró que “es un gran desafío”. Asimismo, señaló que todavía no sabe de cuánto serán sus honorarios: “No fui a Recursos Humanos. Cuando sepa lo que voy a ganar, lo diré públicamente”.

El panelista de Intratables se sumará a la administración del partido de la zona norte del Conurbano, que es conducida por el intendente Federico Achával. “Es un gran desafío este trabajo, una gran responsabilidad. Me encanta la posibilidad de cambiarle la vida a la gente”, manifestó en diálogo con Radio La Red.

“Vengo haciendo un trabajo hermoso en los clubes en Ituzaingó, y ahora mi compromiso será en Pilar. Si miramos para un costado, nada va a cambiar”, comentó el kirchnerista y agregó: “Ya fui a visitar clubes y no puedo creer en las condiciones que están. Sé que voy a hacer menos de lo que me gustaría, pero me encanta que haya saltado, entre comillas, todo esto”.

En tanto a sus percepciones económicos por prestar servicios, el excomentarista de Futbol para Todos aseveró que aún desconoce su salario: “No sé cuánto voy a ganar, no fui a Recursos Humanos. Cuando sepa, lo diré públicamente”. Además, destacó: “Construí un personaje televisivo muy lindo pero muy difícil, fue un éxito porque lo sostuve en momentos muy complicados”.

“Mi vida sigue siendo normal, como hasta ahora. No es incompatible con el periodismo, no soy el secretario de Comunicación de la Nación. Es un rol más social, y creo que muchos tendrían que comprometerse en cambiar la vida de las personas y laburar para que las cosas mejores. No creo que las autoridades del canal crean que es incompatible”, había compartido en Perfil.

