Luis Juez dijo que recibió del kirchnerismo “más propuestas indecentes que Demi Moore” y las contó

Con su particular estilo, el diputado nacional cordobés Luis Juez habló de los pedidos "indecentes" que recibió por parte de varios funcionarios kirchneristas, de qué le ofrecieron para financiar su campaña electoral y de cómo era su relación con Néstor Kirchner.

En diálogo con Alfredo Leuco por Radio Mitre, Juez se refirió a los pedidos “inmorales” que Ricardo Jaime, Julio De Vido y Cristóbal López le realizaron cuando era Intendente de la ciudad de Córdoba.

Consultado sobre el momento en que decidió alejarse del kirchnerismo, el diputado relató cómo era su relación con Néstor: "Yo hablaba mucho con él. Recibí más propuestas indecentes que Demi Moore. Yo era un intendente que abonaba la transversalidad, pero cada vez que queríamos hacer 100 metros de cordón cuneta, los tipos te decían con qué empresa tenías que hacerlo, cómo teníamos que hacer las viviendas con Electroingeniería, cómo las obras de cloacas las teníamos que arreglar con tal empresa, y a mí me embolaba​”, remarcó.

En ese sentido continuó e insistió que todo lo charlaba con Kirchner: "Yo soy muy cuidadoso. 'Yo no quiero ir preso por estos tipos', le decía a Nestor. Y así se fueron dando muchos episodios, hasta que era imposible. Yo el relato lo viví, nadie me lo contó. Yo bancaba el proyecto, pero lo bancaba con valores, no de esta forma".

Luego puntualizó algunos de los pedidos que le realizaron los exfuncionarios y empresarios kirchneristas. “Jaime quería que le vendamos la empresa municipal después de que compramos 300 bondis nuevos a Cirigliano. Y Néstor me decía 'pero si el esfuerzo los van a pagar los contribuyentes de Córdoba'”.

También relató una de las propuestas que le realizó Cristóbal López: “Me ofreció claramente financiarme diez campañas electorales a cambio de poner slots (tragamonedas), que era el juego, en la Ciudad de Córdoba. Se armó un escándalo terrible y le dijimos que no. En ese momento, nosotros no teníamos ni para pagar los sueldos en la municipalidad. Y el tipo me ofrecía elevarme a diez veces el canon que le pagaba a otros municipios”.

En la entrevista también habló sobre la relación del anterior Gobierno con el Papa Francisco, ante lo que juez opinó que Mauricio Macri desaprovechó la oportunidad de acercarse al Sumo Pontífice: "Fue pésima la vinculación con el Vaticano y entonces le regalamos al Papa al kirchnerismo".

Respecto de qué se hizo mal durante el gobierno de Macri, Juez no dudó: "Entramos al poder de manera temerosa, con mucho prejuicio, subestimamos lo que recibíamos. A los 100 días el pasado nos pasó por encima. Nos faltó firmeza para ir a fondo en muchas cuestiones. Fuimos muy cobardes y cagones. El poder se ejerce, no se reclama y no nos animamos".

