La ex niñera de Pampita está desempleada y sufre agresiones en las redes

En recientes declaraciones realizadas a Teleshow, Viviana Benítez relató cómo es su presente mientras espera conseguir empleo y el avance de la causa. Detalló que a partir de la denuncia que realizó mediáticamente contra Pampita, de la que pasó un mes, recibe agresiones en las redes sociales.

“Ya no tengo más nada que decir, si me dejara llevar por lo que dicen, ya tendría que estar muerta, pero no pasa nada, yo estoy tranquila”, declaró la ex niñera. La joven, en los últimos días, realizó un descargo por muchos mensajes de agresiones que recibe en sus redes sociales:

“Gracias también a la gente que me escribe y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona. Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa… Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie”, publicó en su Instagram.

En cuanto a su situación actual, la ex niñera aclaró que está sin trabajo, pero no estuvo intentando conseguirlo: “No busqué nada aún porque me voy de vacaciones. Cuando vuelva veré qué hago”.

Por otra parte, en cuánto a la denuncia civil por el supuesto “hostigamiento y maltrato psicológico” y la laboral por presuntas irregularidades en referencia al pago de su salario, asegura: “Yo estoy muy bien, hasta febrero no hay nada más para hacer, solo esperar”.