Con pancita y junto a su hija: la foto más tierna de Zaira Nara dentro de una bañadera

En el 2015 conocimos a Jakob Von Plessen, el aventurero novio de Zaira Nara. Un año más tarde, la feliz pareja daba a luz a su primera hija, Malaika Von Plessen y todo el país se derretía de la ternura con las fotos y publicaciones de la familia.

Pasaron varios años ya y Zaira sorprendía al anunciar que estaba embarazada nuevamente y que el nacimiento de su segundo hijo estaba previsto para principios del 2020.

Pero ahora, la conductora derritió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con una tierna foto desde San Martín de los Andes, lugar elegido para el nacimiento de su hijo.

”Me parece que este bebito está muy cómodo y piensa quedarse un poco más en la panza. Mientras, nosotras aprovechamos las últimas mini vacaciones solitas antes de la llegada del nuevo integrante de la familia”, escribió en el epígrafe de su foto.

Ante esto, la gente explotó en los comentarios con mensajes de mucho cariño, felicitándola y preguntándole si ya definió cuál será el nombre de su futuro hijo.

“Había uno y ahora nos agarraron dudas. No sabemos si cambiarle el nombre porque algún que otro familiar te dice que no le gusta. Así que estamos pensando. Pobre, me parece que va a nacer y vamos a ponerle el nombre el día que nazca”, contó Zaira Nara en Morfi, todos a la mesa, hace tiempo.

Ahora, Zaira Nara se encuentra en un prestigioso hotel del sur del país en el que aguarda el nacimiento de su hijo, quien será dado a luz en un hospital de San Martín de los Andes, conforme fueron los deseos de la conductora y su pareja.