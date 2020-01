En el día de su cumpleaños, Claudio Caniggia anunció la fecha de boda con Sofía Bonelli

Claudio Caniggia está atravesando un momento personal colmado de alegrías y tristezas. Por un lado, se muestra muy enamorado de su novia Sofía Bonelli. Por el otro, está en el medio del divorcio con Mariana Nannis y se peleó con sus hijos. Para rematar: ya anunció fecha de boda.

El ex jugador de fútbol y su nueva novia se iban a casar este año. Sin embargo, decidieron posponerlo por “cuestiones laborales”. En el programa El Espectador, de CNN Radio, Ángel de Brito contó que la pareja se va a quedar en Punta del Este porque “él tendría un proyecto futbolístico relacionado a Gimnasia”.

Pero ahora se difundió una nueva fecha de boda. En Incorrectas, el programa de Moria Casán, Silvina Escudero contó que se comunicó con Sofía Bonelli y que le dijo que el casamiento se hará en abril del 2020. “Tirarán la casa por la ventana”, aseguró.

Este jueves, Claudio Caniggia celebró su cumpleaños 53 en las playas esteñas junto a la morocha y a través de Instagram agradeció a todos los que lo saludaron en esta fecha tan especial. Decidieron ir a almorzar a un parador “tranquilo” y fueron manejando un jeep rojo antiguo.

“Me siento muy feliz por cumplir 53, no le temo al paso de los años. Me siento bárbaro”, dijo el ex futbolista a la Revista Caras. Y admitió que está “muy feliz con Sofía”.