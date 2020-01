Rafaela: Intendente y Concejales piden modificación de leyes procesales

El pasado jueves, se desarrolló un encuentro en la Municipalidad de Rafaela, del cual participaron el intendente Luis Castellano y funcionarios de su gabinete, los miembros del Concejo Municipal y el Jefe y Subjefe de la Unidad Regional V de Policía, Hernán Ferrero y Ariel Palomeque.

Finalizada la reunión, en conferencia de prensa, el intendente comentó que junto al presidente del Concejo, Germán Bottero, venían coordinando un encuentro con el Jefe de Policía. Los motivos que ameritaron dicha reunión fueron: el legislativo local aún no había tenido un contacto directo con las nuevas autoridades de la Unidad Regional V de Policía, la necesidad de poder coordinar algunas acciones y la posibilidad de que los concejales planteen, cada uno desde su lugar, lo que está viendo en cuanto a la seguridad de Rafaela.

En otro orden, Castellano contó que hablaron específicamente "de algo que vamos a impulsar en forma conjunta con el Concejo Municipal, que es el pedido de cambio de algunas leyes, la modificación de algunas leyes provinciales, sobre todo la que tiene que ver el Código Penal Juvenil y con la modificación al Código Procesal Penal, que son dos cosas que están en discusión en la Legislatura".

Además, se habló de los lavacoches, "porque también necesitamos trabajar no sólo en la prevención -que la venimos haciendo y hemos pedido una fuerza de ayuda a la Policía con los elementos que tiene-, pero necesitamos un trabajo específico dentro del Código de Convivencia, para que tengan los elementos suficientes". Al respecto, Castellano destacó que "todos aquellos que no tienen chaleco y están lavando autos, no deben hacerlo".

Con respecto al mismo tema, el intendente destacó la necesidad de acciones concretas con "quienes cometen delitos, desmanes o faltas, y que realmente están produciendo dificultades a toda las personas que va a estacionar y pretende algún tipo de tranquilidad en el área del centro".

Ante la consulta sobre los cambios que se solicitarán sobe la legislatura penal provincial, el primer mandatario local dijo que "nosotros tenemos un problema muy grande con los menores punibles y los menores no punibles. Por eso yo creo que las modificaciones que se están discutiendo en el Código Penal Juvenil, son las discusiones que la Legislatura tendrá que ver cómo la modifica en función de la seguridad y la tranquilidad, fundamentalmente en muchos barrios donde los menores están cometiendo delitos".

En cuanto a los menores de 16 años, el intendente manifestó que el lunes próximo, vendrá a la ciudad Patricia Chialvo, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe. "Se reunirá con los equipos territoriales municipales para lanzar un trabajo coordinado de los casos problemáticos que tenemos en Rafaela. Será coordinado porque estamos hablando de un trabajo conjunto con nuestros equipos educativos, de áreas de cultura, deportivas, sociales".

En relación a ello, Castellano destacó que les comentó a los concejales de la visita de la funcionaria provincial, y ellos asistirán. Además, para el encuentro se invitará a todas las instituciones de Rafaela que trabajan en la problemática de la infancia y adolescencia.

"Entre todos tenemos que colaborar para recuperar esos casos de chicos muy pequeños que están al borde del delito. Estamos hablando de chicos de 9 o 10 años en una situación muy vulnerable porque están consumiendo y provienen de familias completamente desarmadas"; remarcó el intendente.

Sintentizó ese planteo asegurando: "Tenemos por un lado todo un tema que tiene que ver con la seguridad dura, que es lo que hablamos con el Jefe, la Gendarmería, con el Ministro Saín, lo que tiene que ver con los patrullajes. Y tenemos, por el otro lado, los trabajos que tienen que ver con lo social y la mirada fundamental hacia los niños, la familia de esos niños y los adolescentes, que son un problema importante. Esto enfocado desde el trabajo social y también el pedido de cambio en las leyes.

También en conferencia de prensa, el presidente del Concejo, Germán Bottero, expresó: "Nos ha invitado el intendente y han surgido acciones conjuntas para no redundar esfuerzo. Hablamos de que el concejo había decidido invitar a los legisladores por las reformas a las que se hizo referencia respecto a los Códigos Procesales, tanto de mayores como el juvenil, y en ese sentido, vamos a convocar a los legisladores de Rafaela y la zona, tanto diputado como senador, para que vengan, pero también vamos a acompañar al Ejecutivo en un pedido de que los proyectos, que ya existen efectivamente, tengan tratamiento en la Legislatura de la Provincia".

Y concluyó: "Además está la Justicia, que es un elemento central en todo esto. Tenemos también la Justicia de nuestra provincia con Fiscalía y la Justicia Federal, que es quien trabaja en los temas en los que se vinculan drogas. Y nos reuniremos con ellos. Es una agenda compartida de temas en donde entendemos que la importancia de la seguridad y la confianza que le debemos transmitir a los rafaelinos, amerita que dejemos de discutir cuestiones políticas".