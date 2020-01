Sin acceso a dólares desde agosto el mercado inmobiliario cerró su peor año de la historia y espera alguna medida que lo reactive

Los carteles de ventas en las calles no paran de multiplicarse. Las vidrieras de las inmobiliarias se llena de anuncios. Aunque esa señal podría ser de un mercado inmobiliario saludable y en constante movimiento básicamente muestra lo contrario. El 2019 marcará un nuevo récord para el sector que cerrará como el peor año desde 1998, año en que se comenzó a medir la compra venta de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El último dato disponible muestra que noviembre fue la 18° caída interanual de forma consecutiva. Desde junio 2018 es que viene cayendo la actividad cuando en ese período se dio el salto del dólar de $20 a $27 en apenas 2 meses.



Noviembre cerró con un tipo de cambio promedio de $63, pero en el sector inmobiliario aseguran que ya están viendo otra cotización. Si se mira el dato interanual, la baja de noviembre es de 35% y respecto a octubre, otra baja del 23%. Para que no sea el peor año en diciembre se tendrían que haber firmado más de 3.500 escrituras y según los números preliminares la estimación al 20 de diciembre era que no se iba a alcanzar ese piso.



Con estos números 2019 habría pasado a ser el peor año de la serie histórica. Lo más bajo hasta ese momento era el 2014 con 33.700 escrituras. El récord fue en 1998: 76.600 operaciones.

A la hora de explicar esta situación no sólo se habla de las restricciones para acceder a los dólares al momento de la escritura, en particular de los créditos tomados en pesos. Según los datos de noviembre del Colegio de Escribanos de la Ciudad el crédito se sigue desplomado. Apenas 242 operaciones con hipoteca en noviembre y sumaron poco más de 2.800 en todo el año cuando en mayo de 2018, sólo en ese mes, hubo 2.400 actos sustentados en líneas hipotecarias, principalmente en UVA. Implicó una caída del 77% acumulada respecto a 2018. En aquel contexto, 4 de cada 10 actos se hacían con hipoteca. Hoy apenas 1 cada 10. La paradoja.

En este esquema se espera que el sector tenga una reunión en los próximos día con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, para avanzar en algún tipo de medida que destrabe el estancamiento que tiene el sector.



“Estamos esperando definiciones del nuevo gobierno en materia de restricciones. Es momento de tener cautela, poner el hombro y lograr que todos los sectores, y en definitiva las familias argentinas, reencontremos caminos de recuperación”, explicaron a Infobae fuentes del sector.

Cuando este medio consultó respecto de si en el Banco Central se estaba estudiando algún tipo de medida respecto del acceso a los dólares para aquel que realice una operación de compra de un inmueble, desde el entorno del presidente del BCRA Miguel Pesce señalaron que lo único que por ahora hay es una comisión estudiando el tema de los créditos UVA, por lo que aún no habría una medida de la autoridad monetaria para este mercado que esta dolarizado.

Construcción

No sólo la venta está totalmente parada por la falta de dólares. La obra privada vive una realidad similar y no para de expulsar trabajadores.

El constructor Ivan Szczech dijo a Infobae: "el sector está en un estado de parate porque lo que está ocurriendo es que se está esperando un reacomodamiento de precios y que asimile el paso del dólar oficial al alternativo. en torno al blue, las operaciones están todas frenadas. Esa es la situación a nivel nacional”.

Para el miembro de la Cámara Argentina de la Construcción “hoy no hay un aprovechamiento del inversor en acceder a una propiedad que le va a dar un excelente rentabilidad en dólares el día de mañana porque es una materia prima que va a mantener su valor más allá de la coyuntural”.



El problema es hacia adelante. Con el 2019 cerrado la expectativa es poder lograr una rápida respuesta de las autoridades para reactivar el sector. “Esperamos que una vez que tengamos señales claras sobre todo del Gobierno en cuanto a la reestructuración de la deuda y que se calmen los mercados, bajen las tasas, la macroeconomía se reordene un poco, recién ahí vamos a tener un poco más de movimiento”, dijo Szczech.

“Ha sido un fin de año muy complicado para el sector con 17 meses consecutivos de caída y aunque hay expectativa la verdad es que no tenemos realidades. Es lógico que tengamos que esperar con un Gobierno que recién entró pero no hay mucho tiempo, cada día que pasa es una empresa que cae y son empleos que caen. El sector de la construcción esta en 388.000 empleados cuando supo tener 460.000. es una situación que hacia mucho tiempo no se ven en la industria de la construcción”, finalizó el constructor.

Fuente: Infobae