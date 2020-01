Elisa Trotta: “Sabemos que a Alberto Fernández le preocupa la situación de Venezuela"

Cuando asumió como canciller, Felipe Solá propuso a Alberto Fernández cancelar el estatus diplomático de Elisa Trotta como representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El Presidente estuvo de acuerdo y Trotta perdió el respaldo institucional de la Argentina.

Mientras tanto, Nicolás Maduro iniciaba un golpe parlamentario contra Guaidó y levantaba un cerco con fuerzas militares y policiales para evitar que Guaidó fuera reelecto por la Asamblea Nacional. Tras una jornada de violencia física e institucional, Guaidó logró mantenerse en su cargo y la comunidad internacional repudió los hechos protagonizados por el líder populista, incluido el presidente argentino.

Trotta asegura que no dejará de trabajar por la libertad de Venezuela pese a que ya no es reconocida por la Casa Rosada, y en este sentido anunció a Infobae que solicitará una audiencia al canciller Solá y que buscará la manera de lograr que Fernández inicie un diálogo formal con Guaidó.

“Nosotros esperamos poder trazar una ruta en conjunto que incluya no solo medidas para poder recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, que es algo que nuevamente no solo me preocupa a mí, sabemos porque así lo ha expresado, le preocupa al presidente Alberto Fernández”, aseguró Trotta cuando se le preguntó sobre las posibles relaciones institucionales entre el presidente argentino y el titular de la Audiencia Nacional de Venezuela..



—Hasta la semana pasada, cuando hablaba con usted, decía “hola, Elisa Trotta, embajadora de Venezuela representando al presidente interino Juan Guaidó”. Ahora esta situación cesó por decisión del gobierno argentino. Entonces, ¿cómo la presento?

—Como mejor prefieras. Para nosotros evidentemente un cargo, un título, no cambia nada el compromiso y el trabajo que hemos hecho y que vamos a continuar haciendo. Y algo importante por destacar es que yo sigo siendo la representante de la Asamblea Nacional. Yo sigo siendo la designada por la Asamblea Nacional en Argentina. Y bajo ese estatus pretendo seguir actuando, pretendo seguir cumpliendo con las tareas que me encomendaron a principios del año pasado. Pero nuevamente, para nosotros es un título, esto no es algo que viene hace un año o de hace dos años, cuando yo tuve el honor de ser designada embajadora fue justamente por un trabajo que se venía realizando hace muchísimos años. Y esto no tiene para nosotros ninguna incidencia.

—¿Usted entiende las razones políticas por las cuales el actual gobierno argentino decidió cesar su representación diplomática en la Argentina?

—Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de intercambiar con Cancillería, con funcionarios de Cancillería o con el canciller mismo. Esperamos poder hacerlo muy pronto. No solo para tocar ese punto por supuesto, que es importante y que debemos destacar que a pesar de ser una decisión que no es de nuestro agrado, respetamos y aceptamos siendo Argentina un país soberano con el derecho a tomar ese tipo de decisiones. Pero esperamos no solo poder tener una conversación para tocar ese punto sino también para generar una agenda en conjunto. Una agenda en donde podamos exponer la realidad de lo que sucede en Venezuela. La realidad de las violaciones de derechos humanos, del autoritarismo llevado a cabo por el usurpador, por Nicolás Maduro. Cosas que además sabemos que le preocupan al presidente Alberto Fernández como lo ha explicado en distintas oportunidades.

—Ahora, Alberto Fernández jugó muy bien cuando fue la última crisis en Venezuela cuestionando el intento de golpe parlamentario de Maduro y ratificando que la voluntad de los venezolanos fue elegir a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea. Y a continuación anuncian que cesa como embajadora. No entiendo la contradicción...

—Nuevamente, nosotros respetamos y agradecimos el comunicado, el importante comunicado de la Cancillería argentina condenando lo que sucedió en Venezuela. Condenando el burdo intento de golpe parlamentario que intentó dar Maduro y que fue más que evidente que no solo fracasó, sino que obtuvo el rechazo de todo el pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Ese agradecimiento además lo hicimos público. Lo que sucedió después respecto de mis credenciales corresponden a decisiones por parte del gobierno argentino en que por supuesto yo no tengo capacidad de responder por qué se tomaron esas decisiones ni bajo qué análisis lo hicieron.



—¿Usted pidió audiencia con el canciller Felipe Solá?

—Voy a pedirla muy pronto. Esta semana voy a concretar mi acto de entrega de credenciales, como corresponde, además. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por estar apegados a la legalidad. Por estar apegados a la legitimidad. Y en ese sentido vamos a hacerlo.

—¿Sabe si es cierto que el régimen de Nicolás Maduro ya envió una embajadora a Buenos Aires?

—Desconozco. La realidad es que la información que tengo es la información que manejamos a través de la prensa. Pero nosotros aspiramos por sobre todas las cosas a que Argentina se mantenga en la ruta por la recuperación de la libertad en Venezuela. Por la recuperación de la democracia. Más allá, nuevamente, de cualquier decisión que pueda tomar el gobierno argentino, lo que sucede en Venezuela no es algo que se pueda obviar, no es algo con lo que se pueda tener medias tintas. Cuando nosotros hablamos de violaciones de derechos humanos hablamos de todo lo que está reflejado en el informe de Bachelet. Hablamos de un 35% de niños menores de 5 años que sufren de desnutrición. Hablamos de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en un lapso de 20 meses. Hablamos de la falta de libertad de expresión que como tú sabes todos tus colegas periodistas sufren constantemente. Y hablamos de las terribles situaciones a las que son sometidos los diputados y sus familiares.

—¿Cree que se puede buscar una metodología distinta a la planteada hasta ahora para iniciar la transición democrática en Venezuela y correrlo a Maduro?

—Nuestra mirada, tal y como hemos demostrado, es que nosotros hemos intentado absolutamente todo. Si hay algo que no se le puede negar o recriminar a las fuerzas democráticas venezolanas es no haber abierto absolutamente todas las opciones de posibilidad para salir de la terrible crisis que sucede en nuestro país. Nosotros hemos ido a elecciones, a pesar de saber que las elecciones eran bajo un marco que no era neutral y que nos desfavorecía. Nosotros hemos ido a varias mesas de negociación y de diálogo, y en ese sentido estamos abiertos a distintas opciones siempre. Pero que quede claro, no estamos dispuestos a dilatar más esta situación. Nosotros cada día que pasa ponemos en riesgo la vida de miles de venezolanos.

—Alberto Fernández habla con Nicolás Maduro, pero no lo hace con Juan Guaidó. ¿Por que cree que sucede esta situación política?

—Hay preguntas que yo no puedo responder: yo no puedo hablar en nombre del presidente Alberto Fernández.

—¿Su opinión cuál es?

—Lo que sí puedo decirte es que, bueno, evalúo la situación, evidentemente éste es un gobierno que tiene escasamente un mes o menos de un mes en el poder. Y que, además, bueno, necesita resolver muchas cuestiones internas. Que sabemos que respeta la legitimidad y el hecho que la Asamblea Nacional es un órgano democráticamente electo, y en ese sentido aspiramos a que además reconozca el resultado de las elecciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a partir de ahora comenzando este año, con el importante comunicado que suscribió la Cancillería argentina en los últimos días, poder entablar un diálogo, una conversación en conjunto, que espero muy pronto pueda incluir el presidente Juan Guaidó, porque aquí hay mucho trabajo por hacer.

—¿Le gustaría que Alberto Fernández llamara por teléfono a Guaidó para entablar una relación diplomática?

—Estamos abiertos a esa posibilidad. Esperamos poder hacerlo, porque como te comentaba, aquí hay mucho trabajo para hacer en conjunto. Nosotros esperamos poder trazar una ruta en conjunto que incluya no solo medidas para poder recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, que es algo que nuevamente no solo me preocupa a mí, sabemos porque así lo ha expresado, le preocupa al presidente Alberto Fernández.

