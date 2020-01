Nicolás Trotta: “De los 3000 jardines que prometió Macri, solo construyó 92”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se refirió a la situación de la educación en Argentina. Sobre lo que encontró, Trotta expresó que “de los 3000 jardines de infantes que prometió Mauricio Macri, solamente se construyeron 92″. Asimismo, Nicolás Trotta expresó que “hay muchos casos, donde se empezó la obra y se la paró”. A su vez, el ministro que se planificaron para su gestión.

En declaraciones a C5N, el ministro de Educación consideró que “para analizar qué sociedad imaginamos en 20 años debemos ver qué es lo que realizamos en la actualidad en educación, ciencia y tecnología”. “Estas áreas sufrieron profundos ajustes en la gestión de Mauricio Macri, afirmó Nicolás Trotta. “En la educación, la inversión pasó del 6,1 por ciento al 4,9% en 2019”, señaló Trotta.

Asimismo, el ministro de Educación informó que, “durante la gestión ‘macrista‘, la inversión en Ciencia y Tecnología fue del 0,45 por ciento, y, en el mejor momento, se invirtió el 0,7%”. “Estas cifras distan mucho de lo que se invierte en países centrales, que pueden llegar a superar el 4 por ciento”. “Hay tenemos enormes desafíos”, indicó el ministro.

“Lo que tiene que transitar la Argentina es la agenda de la emergencia, que se vincula a una agenda de justicia social urgente, de una mínima dignidad ciudadana”, consideró el funcionario Nacional. “Pero también debemos avanzar en la agenda de las transformaciones necesarias, para salir de la situación en la que estamos”, apuntó Nicolás Trotta. “La cuestión social nos debe comprometer a todos”, dijo.

“En el ministerio nos encontramos con que no había puentes que nos comuniquen con las demás actores del sistema”, analizó el ministro de Educación. “No había diálogo con las organizaciones sindicales, no había conversaciones entre las jurisdicciones provinciales, no había objetivos pedagógicos comunes, no había una agenda para romper las desigualdades en educación”, detalló Trotta.

Con información de www.elintransigente.com