Roberto Baradel: “No hay que dejarse extorsionar”

El secretario general de Suteba se refirió al gobierno tanto nacional como provincial y aseguró "No puede haber medias tintas".

Roberto Baradel habló acerca de la situación de los docentes y brindó también su opinión respecto al accionar de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. En declaraciones a la radio 990, el sindicalista afirmó: “El Gobierno nacional está tomando decisiones ante un panorama difícil en donde dejaron una enorme deuda externa y una brutal deuda interna y está estableciendo prioridades sobre la deuda interna sin dejar de lado los vencimientos y una renegocación de los compromisos que asumió el país que no se ven en ninguna obra en la Argentina si no que se los llevó la especulación financiera”.

Al ser consultado específicamente sobre cómo ve las políticas de la gestión bonaerense, el gremialista sostuvo: “La Provincia tiene la dificultad de los palos en la rueda que le pone la oposición, por ejemplo con la limitación de la ley impositiva que le quitaron al Estado 10.000 millones de pesos” y prosiguió: “Le sacaron ese dinero a la salud, a la niñez, a la educación por defender a las empresas de cable, a las cerealeras, a las exportadoras y seguir dejando como dice (Axel) Kicillof tierra arrasada, en las escuelas y en los hospitales provinciales se ve el ajuste y la desidia”.

Siguiendo esa línea, señaló: “Cuando (Axel) Kicillof habla de tierra arrasada, quiere decir que hay lugares que el Estado dejó abandonados. La Provincia como nunca en la historia se endeudó en moneda extranjera y el Estado funciona con recursos. Quienes más tienen que aportar son los que poseen mayor capacidad distributiva” y continuó: “Una sociedad fragmentada, desigual, donde se enriquecen unos en detrimento de otros era el país que teníamos hace un año y la ciudadanía le dijo basta”.

Respecto al reclamo docente, el dirigente explicó: “Nuestro objetivo es o continuar con la cláusula gatillo o establecer un mecanismo que nos permita ganarle a la inflación, que los salarios estén por encima del nivel inflacionario y empezar así a recuperar el poder adquisitivo perdido” y adicionó: “Nosotros votamos a este Gobierno para estar mejor y confiamos que en cuanto a la tensión que existe entre la deuda externa y la interna, el Gobierno tanto nacional como provincial va a privilegiar la interna”. En ese marco, expresó: “No necesitamos estar de acuerdo en todo, lo importante es encontrar soluciones comunes” y disparó: “El problema es cuando del otro lado se ataca, se desconoce al otro, se intentan imponer condiciones que perjudican a los trabajadores como imponer salarios a la baja, como lo quiso hacer el gobierno de (María Eugenia) Vidal”.

Para concluir, Baradel aseveró: “Tienen que salir más voces del oficialismo a explicar las medidas como la ley impositiva, salieron muchos pero me gustaría que hubieran salido muchos más” y cerró: “No puede haber medias tintas hay que ser muy claro, hay que tener dialogo con la oposición, hay que buscar los puentes, pero no hay que dejarse extorsionar por aquellos sectores que quieren privilegiar a unos pocos y no les interesan para nada los demás sectores de la sociedad”.

Con información de www.elintransigente.com