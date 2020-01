Sergio Berni le respondió a Alberto Fernández: “Nadie es dueño de la verdad absoluta"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, respondió hoy los dichos del presidente Alberto Fernández en una entrevista publicada este fin de semana: “Nadie es dueño de la verdad absoluta”.

Consultado por la relación tirante entre Berni y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, Fernández le había recomendado a Berni que se preocupara por los problemas de los bonaerenses. “Sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos problemas para resolver”, planteó el mandatario.

Este lunes, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof aseguró: “Me dedico permanentemente a la provincia de Buenos Aires e intento hacer lo mejor, con una mirada profesional, no ideológica ni caprichosa; la seguridad no reconoce fronteras ideológicas y yo no creo en el pensamiento único”.

Berni intentó bajarle el tono a la polémica: la calificó de insignificante al lado del grado de los problemas que enfrenta la Argentina. No obstante, volvió a marcar diferencias con Fréderic, con quien se había reunido el jueves pasado: "Ella expresa lo que piensa el Presidente pero no la mayoría de los bonaerenses”.

En el reportaje radial realizado esta mañana, Berni hizo hincapié además en que las cárceles están superpobladas y los presos deben trabajar para producir lo que consumen. “No estoy de acuerdo con liberar presos. Hoy la realidad es que las cárceles están superpobladas, no hay contención. Para mí el preso debe producir lo que consume y pienso que es importante que trabajen”, resaltó.

El funcionario detalló que hoy “hay cuatro mil detenidos en las cárceles, con un total de 1700 camas” que le cuestan al Estado provincial 300 millones de pesos al año. Es el mismo presupuesto que se requiere para profesionalizar a un grupo de policías, comparó.

El ministro reiteró además su propuesta de debatir la legalización de las drogas. “Tenemos que tener otra mirada en el tema. El delito es acompañado por violencia y tiene que ver el narcotráfico. Hace mucho que no hablo con Alberto Fernández. Yo intento hacer lo mejor en la provincia y lo hago desde una manera profesional”, concluyó Berni.

