Miguel Ángel Pichetto: “El hambre famélico en Argentina es una exageración de los curas”

El dirigente peronista y ex candidato a vicepresIdente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, volvió a criticar a la Iglesia por los relevamientos sociales que realizó y difundió durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, y en el marco de una entrevista radial, afirmó que “los curas han exagerado en la Argentina, y han puesto el hambre famélico como bandera”.

“Hay exageraciones en el país. Creo que hay problemas, dificultades y una pobreza estructural, pero hambre famélico como para andar repartiendo vales por todos lados...”, aseguró Pichetto, en referencia a la tarjeta alimentaria que distribuye el gobierno nacional dentro del programa Argentina contra el Hambre.

“No creo que un vale de comida pueda generar una reactivación económica; entre la (Conferencia) Episcopal y los curas que han exagerado en la Argentina, y han puesto el hambre famélico como bandera, es una derrota fenomenal para este país, y después quieren hacer una misa superando la grieta cuando ellos fueron parte de la grieta”, cuestionó.

Por otro lado, el dirigente peronista también criticó la política internacional del presidente Alberto Fernández: “Seguimos en el mundo oscuro bolivariano”, señaló en Radio Con Vos, y agregó: “(El canciller) Felipe Solá tiene una visión más realista, más pragmática, pero siguen gravitando las ideas del mundo bolivariano, hemos recibido a su embajadora y lo tenemos a Evo (Morales) haciendo política alegremente en la Argentina. Yo nunca lo hubiera recibido, ¡quedate en Cuba, viejo! Para mí es un elemento complejo y México se lo sacó de encima".

Para el ex senador, el país “sigue vinculado con una dictadura atroz como la Venezuela, algo que es negativo para el interés de Argentina, sobre todo en términos de relaciones con Brasil y Estados Unidos”. “En algún momento entrará el realismo, porque la política internacional se hace con realismo y no con ideología", añadió.

Al realizar un balance del primer mes de Alberto Fernández, Pichetto planteó que las primeras medidas del gobierno tienen una visión clasista: “Es una visión de sacarle a la clase media, de tensionar en materia impositiva sobre los sectores medios y los sectores productivos y distribuir a los más pobres. Les alcanza por ahora, con la episcopal, el hambre, el pobrismo, este esquema tremendo que manda a la derrota a la Argentina”.

Las declaraciones del ex compañero de fórmula de Mauricio Macri tienen lugar cuando se conoció la noticia de la muerte por malnutrición de tres niños de origen wichi en el norte de Salta. Pero no es el primer dirigente vinculado con la administración de Cambiemos que cuestionó a la Iglesia por la medición de la pobreza. Jorge Todesca, ex director del Indec, salió a criticar las mediciones que viene realizando la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el Indec dará a conocer en marzo próximo. Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario”, expresó el ex funcionario a través de su cuenta de Twitter, a finales de diciembre del año pasado.

En tanto, el economista Martín González Rozada, profesor titular del Departamento y director de la Maestría en Econometría e investigador del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, estimó que la pobreza en el tercer trimestre del 2019 ascendió al 33%, frente al 40,8% del relevamiento realizado por la UCA. Además, aclaró que la pobreza de los últimos años se explica básicamente por la pérdida del poder adquisitivo y no por cuestiones estructurales, como en la década del 90.

