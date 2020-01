Rocío Marengo acusada de robar un koala de Australia: ¿qué pasó?

Anoche, Rocío Marengo se convirtió en tendencia en Twitter. El motivo: una cuenta falsa aseguró que había sido detenida en el aeropuerto de Sidney tratando de llevarse ilegalmente un koala.

Sin saberlo, la novia de Eduardo Fort -que por estos días disfruta de unas vacaciones en Orlando junto a su pareja y sus sobrinos, Martita y Felipe Fort- fue víctima del fake news. Más allá de eso, el amor de la modelo hacia los Koalas es real. Sin ir más lejos, en 2007, presentó su “Baile del koala” en Showmatch.

Algo que también alimentó la noticia falsa, fue un posteo de Instagram que Rocío hizo hace unos días en relación a los incendios en Australia. "Esta imagen me conmovió... Una mamá Koala abraza a su bebé luego de ser rescatados del fuego", escribió la rubia e invitó a sus seguidores a dejar comentarios con buena energía para que dejen de morir animales.

Consultada acerca de la falsa noticia, Marengo opinó al respecto y también se mostró sorprendida. "Si fuera por mí me robaría todos los koalas, no uno solo. Pero no se puede. Lo que pasó es terrible", lamentó la rubia en diálogo con el programa Nosotros a la mañana (eltrece).