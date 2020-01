Gravísima denuncia del Ministro de Seguridad: "El ataque al Casino de Rosario busca generar conmoción social"

El ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, aseguró que cuentan con “una pista firme” para esclarecer el ataque a balazos contra el casino City Center, que le costó la vida al gerente de la sucursal Las Parejas del Banco Nación, Enrique Encino, y destacó que la única finalidad de estos ataques es “generar la conmoción pública”.

“No tengo ninguna duda de que esto es una reacción de grupos que, evidentemente, manejaban negocios enormes”, afirmó Sain y añadió: “Esto nos hace pensar qué es lo que estaba pasando en Rosario, por qué tanta inquina, por qué tanta inquina por un desplazamiento (el de los jefes policiales), que es casi natural”.

“A mí me parece que había jefes policiales que se creían que eran dueños de la provincia o dueños de la ciudad, y me parece que, a partir de lo que pasó, están en la picota ya no en cuanto al cuestionamiento político sino también penal”, analizó Sain, y explicó: “Acá, aunque se diga lo contrario, lo que había era una policía que tenía total autonomía”.

“Más allá de que ayer con el fiscal (Luis) Schiappa Pietra produjimos una detención clave referida a la balacera contra el casino de Rosario, hay cosas que no tienen otro tipo de explicación que estas reacciones como la balacera al Centro de Justicia Penal, a la sede del Servicio Penitenciario Provincial y lo del City Center”, continuó.

“Esto no guarda ningún tipo de racionalidad desde el punto de vista criminal más que generar conmoción”, subrayó Sain, y amplió: “Acá lo que había era una situación en la que la policía tenía total autonomía, aunque se diga lo contrario, y la sensación que tenemos en función de estas reacciones es que, evidentemente, se manejaban negocios enormes”.

Saín descartó de plano la versión que se hizo circular en las últimas horas que sostiene que dijo que si el gobierno nacional no le daba un apoyo firme, con el envío de fuerzas federales a la provincia, estaba dispuesto a renunciar. “No es cierto, a mí solo me importa el respaldo político del gobernador Omar Perotti”, enfatizó el funcionario.



“Santa Fe es un corredor fundamental del narcotráfico a través de rutas nacionales que son claves para el traslado de cocaína del norte hacia los centros urbanos bonaerenses y, por otro lado, está la hidrovía, pero también está el andamiaje criminal que hay en la propia provincia. Por eso desplegamos una estrategia de coordinación con el gobierno nacional”, detalló.

Asimismo, afirmó que pretenden la rápida implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional en Santa Fe, para que “los fiscales federales sean los responsables de investigar la criminalidad compleja” y agregó: “Es clave la convergencia de la Justicia federal para dar con estos núcleos criminales que se estructuran al negocio de la droga”.

En ese sentido, Saín aclaró: “Cuando nosotros tuvimos que ir contra el clan (Esteban) Alvarado, lo hemos hecho por asociación ilícita, homicidio y otros delitos y fuimos por la organización criminal y por la red de protección policial que integraban notorios policías que ocuparon lugares claves en los últimos años”.

“En Rosario, hasta el último año, había una suerte de zona liberada, esto es lo que tenemos que revertir nosotros, esa es la razón por la que nosotros corrimos a (jefe de la policía, Claudio) Romano”, insistió el titular del área de seguridad provincial, y siguió: “Nosotros queremos a la policía en la calle, con planificación y organizada”.

Fuente: Agenciafe